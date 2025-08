Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 agosto 2025: F1, Gp d'Ungheria e Mondiali nuoto

Tutta la programmazione sportiva di oggi con calcio, tennis, nuoto, atletica, ciclismo e molto altro in diretta TV.

Una ricca giornata di sport attende gli appassionati oggi, domenica 3 agosto 2025, con una varietà di discipline in diretta sulle principali emittenti italiane. Spiccano gli appuntamenti con il calcio, che propone numerose amichevoli estive e le partite della Premier League Summer Series, tra cui spiccano Lecce-Carrarese, Leicester-Fiorentina e il doppio incontro Manchester United-Everton trasmesso su più canali pay. Il tennis è protagonista con il torneo ATP & WTA Montreal & Toronto, con sessioni diurna e serale distribuite su Sky Sport 1, Sky Sport Max e Sky Sport Tennis. Grande attenzione anche per il nuoto, con i Mondiali di Singapore 2025, trasmessi da Rai Sport, Rai 2 e vari canali Sky, che propongono semifinali e finali della 8a giornata. Non mancano emozioni per gli amanti del ciclismo femminile con il Tour de France, supportato da Eurosport, e per gli appassionati di automobilismo, con la Formula 1 che fa tappa al GP Ungheria sul circuito di Hungaroring, coperto da Sky Sport F1. Nel palinsesto rientrano anche la pallavolo maschile con la Nations League e il beach soccer femminile, oltre ai campionati italiani di atletica leggera in diretta Rai Sport. Insomma, un ventaglio di discipline e competizioni per tutti i gusti, divise tra dirette free e pay TV, che renderanno la giornata veramente sportiva per tutti gli spettatori.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

19:00 Campionati Italiani Caorle 2025 – 2a giornata (Rai Sport)

Automobilismo

15:00 Formula 1, GP Ungheria – Hungaroring (Sky Sport F1, pay)

Beach Soccer Femminile

18:00 Serie A – Finale (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo Femminile

15:15 Tour de France (Eurosport)

Calcio

17:30 Amichevole: Lecce-Carrarese (Sportitalia)

Nuoto

13:00 Mondiali Singapore 2025 – 8a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

13:00 Nations League – Finale (Dazn, pay)

Tennis

00:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 8a giornata (Sky Sport Max, pay)

