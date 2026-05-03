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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 maggio 2026: serie A, Sinner in finale, F1 da Miami

Tanti eventi in diretta tra calcio, ciclismo, tennis, volley e altro per una domenica sportiva ricca di emozioni

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati italiani con una varietà di discipline da seguire in TV. Oggi sarà protagonista il calcio con molte partite di Serie A, Premier League, Bundesliga e altri campionati. In evidenza anche il ciclismo con le tappe di Giro di Turchia, Giro di Romandia e la ciclismo femminile con la prima tappa della Vuelta. Non mancano poi le emozioni degli sport motoristici, con la Formula 1 e la Superbike in pista. Gli amanti del tennis potranno seguire le finali di Madrid sia nel circuito maschile che femminile. Il basket propone il campionato italiano con Olimpia Milano protagonista, mentre il pallavolo vede in scena la SuperLega maschile e la CEV Champions League femminile con sfide decisive. La varietà di eventi, trasmessi sia su emittenti gratuite che a pagamento, garantirà a tutti gli appassionati il meglio dello sport in diretta da non perdere.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

  • 21:00 Formula 1, GP Miami – Miami International Autodrome (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

  • 17:00 Serie A, Olimpia Milano-Trieste (Sky Sport Basket – pay, Cielo – free)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1, Juventus-Frosinone (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1, Atalanta-Fiorentina (Sportitalia)
  • 13:00 FA Women’s Super League, Manchester City-Liverpool (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
  • 13:30 Bundesliga 2, Elversberg-SC Paderborn (Sky Sport Arena)
  • 12:30 Serie A, Bologna-Cagliari (Dazn)
  • 15:00 Serie A, Sassuolo-Milan (Dazn)
  • 15:00 Premier League, Bournemouth-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)
  • 16:30 Premier League, Manchester United-Liverpool (Sky Sport Max)
  • 17:30 Bundesliga, Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (Sky Sport Mix)
  • 18:00 Serie A, Juventus-Verona (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
  • 18:00 Serie A, Juventus-Verona (Sky Sport Calcio) [presente doppione con orari e canali diversi]
  • 20:00 Premier League, Aston Villa-Tottenham (Sky Sport Max)
  • 20:45 Ligue 1, Lione-Rennes (Sky Sport Mix)
  • 20:45 Serie A, Inter-Parma (Dazn)
  • 20:45 Serie C, Juventus Next Gen-Vis Pesaro (Rai Sport, Sky Sport Calcio)
  • 23:30 Liga Profesional, River Plate-Atletico Tucuman (Sportitalia)

Ciclismo

  • 10:30 Giro di Turchia, 8a tappa (Eurosport 2)
  • 14:30 Giro di Romandia, 5a tappa (Eurosport 2)

Ciclismo Femminile

  • 12:45 La Vuelta, 1a tappa (Eurosport 2)

Motociclismo

  • 11:10 Superbike, GP Ungheria – Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, Sky Sport 1 – differenza canali)
  • 15:30 Superbike, GP Ungheria – Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Pallavolo Femminile

  • 16:00 CEV Champions League, Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Arena)
  • 19:00 CEV Champions League, Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Pallavolo Maschile

  • 18:00 SuperLega, Civitanova-Perugia (Dazn, Rai Sport)

Tennis

  • 14:00 WTA 1000 Madrid, Finale Doppio (Sky Sport Tennis)
  • 17:00 ATP 1000 Madrid, Finale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 3 maggio 2026: serie A, Sinner in finale, F1 da Miami

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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