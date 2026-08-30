Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 30 agosto 2026: serie A, Motogp, Vuelta e Giochi del Mediterraneo

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto all’insegna di diversi sport tra i quali spiccano il calcio, il motociclismo, il tennis e molto altro. Le emissioni coprono competizioni di grande rilievo come la Serie A, la Bundesliga, il Premier League e la Serie B per il calcio, mentre gli appassionati di due ruote potranno seguire le avvincenti gare del motociclismo dalla pista di MotorLand Aragon. Grande attenzione anche per il tennis con i match di apertura dell’US Open e per il basket con le sfide delle qualificazioni europee alla FIBA World Cup.
Non mancano gli importanti appuntamenti con la pallavolo maschile e femminile, e la prima giornata dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con dirette su Rai Sport. Per chi predilige sport di endurance c’è la 9a tappa de La Vuelta trasmessa gratuitamente su Eurosport. Insomma, un ricco ventaglio di proposte sportive che accontenta ogni appassionato, con eventi in chiaro e in pay TV, sempre pronti a regalare emozioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.