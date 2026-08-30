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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 30 agosto 2026: serie A, Motogp, Vuelta e Giochi del Mediterraneo

Tutti gli eventi sportivi in diretta oggi sulle principali emittenti italiane, da calcio a motociclismo

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto all’insegna di diversi sport tra i quali spiccano il calcio, il motociclismo, il tennis e molto altro. Le emissioni coprono competizioni di grande rilievo come la Serie A, la Bundesliga, il Premier League e la Serie B per il calcio, mentre gli appassionati di due ruote potranno seguire le avvincenti gare del motociclismo dalla pista di MotorLand Aragon. Grande attenzione anche per il tennis con i match di apertura dell’US Open e per il basket con le sfide delle qualificazioni europee alla FIBA World Cup.
Non mancano gli importanti appuntamenti con la pallavolo maschile e femminile, e la prima giornata dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con dirette su Rai Sport. Per chi predilige sport di endurance c’è la 9a tappa de La Vuelta trasmessa gratuitamente su Eurosport. Insomma, un ricco ventaglio di proposte sportive che accontenta ogni appassionato, con eventi in chiaro e in pay TV, sempre pronti a regalare emozioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Atletica Leggera

  • 15:00 Brescia Grand Prix 2026 (Sky Sport Max, pay)

Basket

  • 14:45 FIBA World Cup European Qualifiers: Polonia-Germania (Sky Sport Basket, pay)
  • 17:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Svezia-Francia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1: Atalanta-Roma (Sportitalia, free)
  • 15:00 Premier League: Leeds-Brentford (Sky Sport Mix, pay)
  • 16:45 Primavera 1: Cesena-Milan (Sportitalia, free)
  • 17:30 Bundesliga: FC Augsburg-Schalke 04 (Sky Sport Mix, pay)
  • 18:30 Serie A: Napoli-Como (Dazn, pay)
  • 19:00 Serie B: Arezzo-Palermo (Dazn, pay)
  • 19:00 Serie B: Mantova-Empoli (Dazn, pay)
  • 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Sky, pay)
  • 20:45 Serie A: Cagliari-Inter (Dazn, pay)
  • 20:45 Serie A: Lazio-Genoa (Dazn, pay)
  • 21:00 Serie B: Benevento-Sudtirol (Dazn, pay)
  • 21:00 Serie B: Pisa-Catanzaro (Dazn, pay)

Ciclismo

  • 12:00 La Vuelta, 9a tappa (Eurosport, free)

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

  • 11:15 9a giornata (Rai Sport, free)
  • 16:15 9a giornata (Rai Sport, free)

Motociclismo

  • 11:00 Moto3 GP Aragon, round 13 (Sky Sport MotoGP/Sky Sport 1, pay)
  • 12:15 Moto2 GP Aragon, round 13 (Sky Sport MotoGP/Sky Sport 1, pay)
  • 14:00 MotoGP GP Aragon, round 13 (Sky Sport MotoGP/Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

  • 17:00 Europei 2026, Ottavi 1 (Sky Sport Arena, pay)
  • 20:00 Europei 2026, Ottavi 2 (Sky Sport Arena, pay)

Pallavolo Maschile

  • 21:00 FIPAV Cup Men Elite 2026: Italia-Brasile (Rai Sport, free)
  • 21:00 FIPAV Cup Men Elite 2026: Italia-Brasile (Sky Sport Mix, pay)

Tennis

  • 01:00 US Open, 1a giornata (Sky Sport Tennis / Sky Sport 1, pay)
  • 11:00 US Open, 1a giornata (Sky Sport Tennis / Sky Sport 1, pay)
  • 17:00 US Open, 1a giornata (Sky Sport Tennis / Sky Sport 1 / Sky Sport Max, pay)
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