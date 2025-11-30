Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 30 novembre 2025: Gp F1 Qatar, serie A, slalom donne e Italia-Lituania di basket

Scopri la ricca offerta sportiva in diretta TV tra calcio, volley, sci alpino, Formula 1 e altro ancora.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi offre un ampio palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Tra gli sport protagonisti spiccano il Calcio, con partite di Serie A, Serie B, Serie C, Bundesliga e Premier League distribuite nell’arco dell’intera giornata su diversi canali come Dazn, Sky e Sportitalia, e la Pallavolo, con match di Serie A1 femminile e SuperLega maschile disponibili su Dazn e Rai Sport. Per gli amanti degli sport invernali c’è grande attesa per lo Sci Alpino con le manche dello slalom femminile dalla Coppa del Mondo in diretta su Eurosport e Rai Sport, che offriranno spettacolo dalle piste di Copper Mountain.

Non mancano inoltre le emozioni del Basket, con le qualificazioni mondiali che vedono impegnata l’Italia contro la Lituania su Sky Sport Basket, e quelle dell’Automobilismo, dove la Formula 1 propone il GP Qatar su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Gli appassionati di rugby possono godersi il match di Top 14 tra Pau e La Rochelle su Sky Sport Arena, mentre il Basket in carrozzina proporrà la Supercoppa Italiana in diretta su Rai Sport.

In questo panorama ricco e variegato, ciascun appassionato troverà l’appuntamento giusto per immergersi nelle emozioni dello sport, seguendo sia gli eventi più seguiti come il calcio di Serie A e la Formula 1, sia le discipline specialistiche ma ugualmente avvincenti come la pallavolo e lo sci alpino.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

17:00 Formula 1: GP Qatar – Losail International Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

17:30 Qualificazioni Mondiali: Lituania-Italia (Sky Sport Basket)

Basket in carrozzina

10:30 Supercoppa Italiana: Cantù-Porto Torres (Rai Sport)

Calcio

10:30 Serie A: Lecce-Torino (Dazn)

11:00 Primavera 1: Cagliari-Juventus (Sportitalia)

12:30 Serie C: Juventus Next Gen-Perugia (Sky Sport Calcio)

12:30 Serie C: Rimini-Torres (Sky Sport Arena)

13:00 Primavera 1: Inter-Milan (Sportitalia)

13:00 Premier League: Crystal Palace-Manchester United (Sky Sport 1)

13:30 Bundesliga 2: Elversberg-Darmstadt (Sky Sport Mix)

14:30 Serie C: Atalanta U23-Siracusa (Sky Sport Arena)

15:00 Serie A: Pisa-Inter (Dazn)

15:00 Serie B: Juve Stabia-Monza (Dazn)

15:05 Premier League: West Ham-Liverpool (Sky Sport Calcio)

15:30 Pallavolo Femminile Serie A1: Monviso-Vallefoglia (Rai Sport)

17:00 Serie B: Spezia-Sampdoria (Dazn)

17:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg (Sky Sport Mix)

17:30 Premier League: Chelsea-Arsenal (Sky Sport Arena)

18:00 Serie A: Atalanta-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

19:30 Bundesliga: Friburgo-Mainz (Sky Sport Mix)

20:30 Serie C: Potenza-Casarano (Sky Sport 1)

20:45 Serie A: Roma-Napoli (Dazn)

20:45 Ligue 1: Lione-Nantes (Sky Sport Calcio)

Pallavolo Femminile

15:30 Serie A1: Monviso-Vallefoglia (Rai Sport)

17:00 Serie A1: Milano-Busto Arsizio (Dazn)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega: Milano-Trento (Dazn)

Rugby

21:05 Top 14: Pau-La Rochelle (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

18:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain. Slalom F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)

21:00 Coppa del Mondo: Copper Mountain. Slalom F (2a manche) (Eurosport, Rai Sport)