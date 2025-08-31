Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 31 agosto 2025: F1, serie A, Vuelta e Italia-Bosnia di basket

Una giornata intensa dedicata allo sport oggi sulle reti televisive italiane, che offre un ricco palinsesto per gli appassionati di diverse discipline. Tra i protagonisti spiccano il calcio con le tante partite di Serie A, Serie B, LaLiga, Premier League e campionati giovanili come il Primavera 1. Occhi puntati sui big match come Torino-Fiorentina e Inter-Udinese, oltre a scontri chiave nei campionati minori e internazionali. Per gli amanti delle due ruote, spazio alla nona tappa de La Vuelta, evento imperdibile di ciclismo. Gli appassionati di automobilismo potranno godersi il GP Olanda di Formula 1 con diretta sui canali Sky a pagamento. Non manca neppure il basket con incontri della FIBA EuroBasket 2025, che vede l’Italia protagonista in diverse sfide. Tante emozioni anche con il tennis, con la 8ª giornata degli US Open in diretta sui canali Sky dedicati. Per chi ama le discipline di squadra, notevole la programmazione dedicata al rugby femminile e alla pallavolo maschile, entrambi trasmessi da Rai Sport in chiaro. Una giornata ricca di sport e adrenalina, da seguire comodamente in diretta dal divano di casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 15:00 Formula 1, GP Olanda – Circuit Park Zandvoort (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Basket maschile
- 14:00 FIBA EuroBasket 2025, Georgia-Grecia (Sky Sport Basket, a pagamento)
- 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Italia-Bosnia Erzegovina (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, a pagamento)
Ciclismo
- 14:45 La Vuelta, 9a tappa (Eurosport, in chiaro)
Calcio
- 00:15 Liga Profesional, River Plate-San Martin (Sportitalia, in chiaro)
- 11:00 Primavera 1, Fiorentina-Inter (Sportitalia, in chiaro)
- 13:30 Bundesliga 2, Dynamo Dresda-Schalke 04 (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 14:30 Primavera 1, Lazio-Bologna (Sportitalia, in chiaro)
- 15:00 Premier League, Brighton-Manchester City (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 15:00 Premier League, Nottingham Forest-West Ham (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 16:30 Primavera 1, Milan-Genoa (Sportitalia, in chiaro)
- 17:00 LaLiga, Celta Vigo-Villarreal (Dazn, a pagamento)
- 17:30 Premier League, Liverpool-Arsenal (Sky Sport 1, a pagamento)
- 18:30 Serie A, Genoa-Juventus (Dazn, a pagamento)
- 18:30 Serie A, Torino-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 19:00 Serie B, Carrarese-Padova (Dazn, a pagamento)
- 19:00 Serie B, Sudtirol-Sampdoria (Dazn, a pagamento)
- 19:00 LaLiga, Betis Siviglia-Athletic Bilbao (Dazn, a pagamento)
- 19:30 LaLiga, Espanyol-Osasuna (Dazn, a pagamento)
- 20:30 Serie A, Lazio-Verona (Dazn, a pagamento)
- 20:45 Serie A, Inter-Udinese (Dazn, a pagamento)
- 21:00 Serie B, Bari-Monza (Dazn, a pagamento)
- 21:00 Serie B, Modena-Avellino (Dazn, a pagamento)
- 21:30 LaLiga, Rayo Vallecano-Barcellona (Dazn, a pagamento)
- 21:00 Serie C, Benevento-Casertana (Sky Sport Calcio, a pagamento)
Pallavolo Maschile
- 18:30 FIPAV Cup Men Elite Torino 2025, Italia-Olanda (Rai Sport, in chiaro)
Rugby Femminile
- 16:30 Coppa del Mondo Inghilterra 2025, Italia-Sudafrica (Rai Sport, in chiaro)
Tennis
- 01:00 US Open, 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 17:00 US Open, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, a pagamento)
- 22:30 US Open, 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.