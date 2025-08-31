Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 31 agosto 2025: F1, serie A, Vuelta e Italia-Bosnia di basket

Tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti tv italiane.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata intensa dedicata allo sport oggi sulle reti televisive italiane, che offre un ricco palinsesto per gli appassionati di diverse discipline. Tra i protagonisti spiccano il calcio con le tante partite di Serie A, Serie B, LaLiga, Premier League e campionati giovanili come il Primavera 1. Occhi puntati sui big match come Torino-Fiorentina e Inter-Udinese, oltre a scontri chiave nei campionati minori e internazionali. Per gli amanti delle due ruote, spazio alla nona tappa de La Vuelta, evento imperdibile di ciclismo. Gli appassionati di automobilismo potranno godersi il GP Olanda di Formula 1 con diretta sui canali Sky a pagamento. Non manca neppure il basket con incontri della FIBA EuroBasket 2025, che vede l’Italia protagonista in diverse sfide. Tante emozioni anche con il tennis, con la 8ª giornata degli US Open in diretta sui canali Sky dedicati. Per chi ama le discipline di squadra, notevole la programmazione dedicata al rugby femminile e alla pallavolo maschile, entrambi trasmessi da Rai Sport in chiaro. Una giornata ricca di sport e adrenalina, da seguire comodamente in diretta dal divano di casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

  • 15:00 Formula 1, GP Olanda – Circuit Park Zandvoort (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket maschile

  • 14:00 FIBA EuroBasket 2025, Georgia-Grecia (Sky Sport Basket, a pagamento)
  • 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Italia-Bosnia Erzegovina (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, a pagamento)
  • 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Bosnia-Italia (Rai 2, in chiaro)

Ciclismo

  • 14:45 La Vuelta, 9a tappa (Eurosport, in chiaro)

Calcio

  • 00:15 Liga Profesional, River Plate-San Martin (Sportitalia, in chiaro)
  • 11:00 Primavera 1, Fiorentina-Inter (Sportitalia, in chiaro)
  • 13:30 Bundesliga 2, Dynamo Dresda-Schalke 04 (Sky Sport Mix, a pagamento)
  • 14:30 Primavera 1, Lazio-Bologna (Sportitalia, in chiaro)
  • 15:00 Premier League, Brighton-Manchester City (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 15:00 Premier League, Nottingham Forest-West Ham (Sky Sport Arena, a pagamento)
  • 16:30 Primavera 1, Milan-Genoa (Sportitalia, in chiaro)
  • 17:00 LaLiga, Celta Vigo-Villarreal (Dazn, a pagamento)
  • 17:30 Premier League, Liverpool-Arsenal (Sky Sport 1, a pagamento)
  • 18:30 Serie A, Genoa-Juventus (Dazn, a pagamento)
  • 18:30 Serie A, Torino-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 18:30 Serie A, Torino-Fiorentina (Dazn, a pagamento)
  • 19:00 Serie B, Carrarese-Padova (Dazn, a pagamento)
  • 19:00 Serie B, Sudtirol-Sampdoria (Dazn, a pagamento)
  • 19:00 LaLiga, Betis Siviglia-Athletic Bilbao (Dazn, a pagamento)
  • 19:30 LaLiga, Espanyol-Osasuna (Dazn, a pagamento)
  • 20:30 Serie A, Lazio-Verona (Dazn, a pagamento)
  • 20:45 Serie A, Inter-Udinese (Dazn, a pagamento)
  • 21:00 Serie B, Bari-Monza (Dazn, a pagamento)
  • 21:00 Serie B, Modena-Avellino (Dazn, a pagamento)
  • 21:30 LaLiga, Rayo Vallecano-Barcellona (Dazn, a pagamento)
  • 21:00 Serie C, Benevento-Casertana (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Pallavolo Maschile

  • 18:30 FIPAV Cup Men Elite Torino 2025, Italia-Olanda (Rai Sport, in chiaro)

Rugby Femminile

  • 16:30 Coppa del Mondo Inghilterra 2025, Italia-Sudafrica (Rai Sport, in chiaro)

Tennis

  • 01:00 US Open, 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 17:00 US Open, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, a pagamento)
  • 22:30 US Open, 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)

Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 31 agosto 2025: F1, serie A, Vuelta e Italia-Bosnia di basket

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Juventus
Torino - Fiorentina
SERIE B:
Carrarese - Padova
Sudtirol - Sampdoria

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio