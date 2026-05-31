Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 31 maggio 2026: Roland Garros, Motogp e Giro d'Italia

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane, da tennis e ciclismo a motociclismo e basket.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con numerosi appuntamenti che terranno compagnia agli appassionati sulle principali tv italiane. Il tennis è protagonista con il Roland Garros e i suoi emozionanti quarti di finale trasmessi in chiaro su Eurosport e Eurosport 2. Non mancano poi le pedalate del ciclismo: per gli uomini c’è la 21a tappa del Giro d’Italia da Roma a Roma sui canali Rai 2 ed Eurosport, mentre per le donne si corre la 2a tappa del Giro d’Italia Women con diretta su Rai 2. Gli appassionati di motociclismo possono seguire il GP d’Italia al Mugello, con gare e prove tra Moto3, Moto2, MotoGP e Superbike diffuse sui canali Sky Sport MotoGP, Sky Sport Arena e Sky Sport 1, oltre che in chiaro su TV8. Ampio spazio anche a basket, con la sfida di Serie A tra Brescia e Olimpia Milano proposta da Sky Sport e Cielo. Infine, non mancano emozioni anche per gli amanti del rugby, grazie alla partita del Top 14 tra Clermont e Racing 92 trasmessa su Sky Sport. In programma nel pomeriggio anche amichevoli internazionali di calcio e un incontro di pallavolo maschile tra Italia e Turchia, sempre in diretta TV. Una domenica imperdibile per tutti gli sportivi con dirette in chiaro e pay-tv a copertura totale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

20:00 Diamond League, Rabat (Sky Sport Arena)

Basket

20:00 Serie A, Brescia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, Cielo)

Calcio

15:00 Amichevole Internazionale, Svizzera-Giordania (Sky Sport Calcio)

Amichevole Internazionale, Svizzera-Giordania (Sky Sport Calcio) 20:45 Amichevole Internazionale, Germania-Finlandia (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

14:00 Giro d’Italia Women – 2a tappa: Roncade HFarm-Caorle (Rai 2)

Giro d’Italia Women – 2a tappa: Roncade HFarm-Caorle (Rai 2) 15:25 Giro d’Italia – 21a tappa: Roma-Roma (Rai 2)

Giro d’Italia – 21a tappa: Roma-Roma (Rai 2) 16:00 Giro d’Italia – 21a tappa: Roma-Roma (Eurosport)

Motociclismo

11:00 Moto3 GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8, TV8)

Moto3 GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8, TV8) 11:10 Superbike GP Aragon, MotorLand Aragon (Sky Sport Arena)

Superbike GP Aragon, MotorLand Aragon (Sky Sport Arena) 12:15 Moto2 GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8, TV8)

Moto2 GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8, TV8) 14:00 MotoGP GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

MotoGP GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8) 15:30 Superbike GP Aragon, MotorLand Aragon (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Pallavolo Maschile

17:30 Amichevole, Italia-Turchia (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Rugby

21:05 Top 14, Clermont-Racing 92 (Sky Sport Mix, Sky Sport Max)

Tennis

10:30 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport)

Roland Garros, Quarto turno (Eurosport) 11:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2)

Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2) 13:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport, Eurosport 2)

Roland Garros, Quarto turno (Eurosport, Eurosport 2) 16:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2)

Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2) 18:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2)

Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2) 19:30 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport)

Roland Garros, Quarto turno (Eurosport) 20:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport)

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