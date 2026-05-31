Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 31 maggio 2026: Roland Garros, Motogp e Giro d'Italia

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con numerosi appuntamenti che terranno compagnia agli appassionati sulle principali tv italiane. Il tennis è protagonista con il Roland Garros e i suoi emozionanti quarti di finale trasmessi in chiaro su Eurosport e Eurosport 2. Non mancano poi le pedalate del ciclismo: per gli uomini c’è la 21a tappa del Giro d’Italia da Roma a Roma sui canali Rai 2 ed Eurosport, mentre per le donne si corre la 2a tappa del Giro d’Italia Women con diretta su Rai 2. Gli appassionati di motociclismo possono seguire il GP d’Italia al Mugello, con gare e prove tra Moto3, Moto2, MotoGP e Superbike diffuse sui canali Sky Sport MotoGP, Sky Sport Arena e Sky Sport 1, oltre che in chiaro su TV8. Ampio spazio anche a basket, con la sfida di Serie A tra Brescia e Olimpia Milano proposta da Sky Sport e Cielo. Infine, non mancano emozioni anche per gli amanti del rugby, grazie alla partita del Top 14 tra Clermont e Racing 92 trasmessa su Sky Sport. In programma nel pomeriggio anche amichevoli internazionali di calcio e un incontro di pallavolo maschile tra Italia e Turchia, sempre in diretta TV. Una domenica imperdibile per tutti gli sportivi con dirette in chiaro e pay-tv a copertura totale.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 20:00 Diamond League, Rabat (Sky Sport Arena)
Basket
- 20:00 Serie A, Brescia-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, Cielo)
Calcio
- 15:00 Amichevole Internazionale, Svizzera-Giordania (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Amichevole Internazionale, Germania-Finlandia (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 14:00 Giro d’Italia Women – 2a tappa: Roncade HFarm-Caorle (Rai 2)
- 15:25 Giro d’Italia – 21a tappa: Roma-Roma (Rai 2)
- 16:00 Giro d’Italia – 21a tappa: Roma-Roma (Eurosport)
Motociclismo
- 11:00 Moto3 GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8, TV8)
- 11:10 Superbike GP Aragon, MotorLand Aragon (Sky Sport Arena)
- 12:15 Moto2 GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8, TV8)
- 14:00 MotoGP GP Italia, Autodromo del Mugello (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)
- 15:30 Superbike GP Aragon, MotorLand Aragon (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
Pallavolo Maschile
- 17:30 Amichevole, Italia-Turchia (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
Rugby
- 21:05 Top 14, Clermont-Racing 92 (Sky Sport Mix, Sky Sport Max)
Tennis
- 10:30 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport)
- 11:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2)
- 13:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport, Eurosport 2)
- 16:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2)
- 18:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport 2)
- 19:30 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport)
- 20:00 Roland Garros, Quarto turno (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.