Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 4 gennaio 2026: serie A, coppa d'Africa, Slalom donne

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, tennis, pallavolo, sci alpino, basket, rugby e calcio a 5. Dalle prime luci della mattina alle ore più tarde della sera, le Emittenti italiane offrono un palinsesto sportivo variegato e di alto livello, con competizioni nazionali e internazionali di grande prestigio. Per gli amanti dello sci alpino, la Coppa del Mondo propone lo slalom femminile da Kranjska Gora con dirette gratuite su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. Nel tennis, i tornei ATP e WTA occupano diverse fasce orarie, visibili sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Il calcio si conferma il protagonista assoluto, con partite di Serie A, Serie C, Premier League, Ligue 1 e Coppa d’Africa, trasmesse su Dazn, Sky e Sportitalia. Non mancano poi gli incontri di pallavolo sia maschile che femminile in Serie A1 e SuperLega, visibili su Dazn e Rai Sport, oltre alle sfide di calcio a 5 per la Supercoppa Italiana Futsal su Sky Sport Mix e Sky Sport Max. Infine, spazio anche al basket con la Serie A e al rugby con il Top 14, completando una giornata dove i tifosi possono seguire in diretta i migliori eventi sportivi contemporanei.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:00 Serie A: Virtus Bologna-Trapani Shark (Sky Sport Basket)

Calcio

11:00 Primavera 1: Lecce-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Lecce-Inter (Sportitalia) 12:30 Serie A: Lazio-Napoli (Dazn)

Serie A: Lazio-Napoli (Dazn) 12:30 Serie A: Verona-Torino (Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Verona-Torino (Dazn, Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: Foggia-Catania (Sky Sport Calcio)

Serie C: Foggia-Catania (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: Atalanta U23-Latina (Sky Sport Arena)

Serie C: Atalanta U23-Latina (Sky Sport Arena) 13:30 Premier League: Leeds United-Manchester United (Sky Sport 1)

Premier League: Leeds United-Manchester United (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: Siracusa-Salernitana (Sky Sport Calcio)

Serie C: Siracusa-Salernitana (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Lumezzane-L.R. Vicenza (Sky Sport Max)

Serie C: Lumezzane-L.R. Vicenza (Sky Sport Max) 15:00 Serie A: Fiorentina-Cremonese (Dazn)

Serie A: Fiorentina-Cremonese (Dazn) 15:00 Ligue 1: Marsiglia-Nantes (Sky Sport Mix)

Ligue 1: Marsiglia-Nantes (Sky Sport Mix) 16:00 Premier League: Tottenham-Sunderland (Sky Sport Arena)

Premier League: Tottenham-Sunderland (Sky Sport Arena) 16:00 Premier League: Fulham-Liverpool (Sky Sport 1)

Premier League: Fulham-Liverpool (Sky Sport 1) 17:00 Coppa d’Africa – Ottavi di finale 3 (Sportitalia)

Coppa d’Africa – Ottavi di finale 3 (Sportitalia) 18:00 Serie A: Verona-Torino (Sky Sport Calcio)

Serie A: Verona-Torino (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie A: Verona-Torino (Dazn)

Serie A: Verona-Torino (Dazn) 18:30 Premier League: Manchester City-Chelsea (Sky Sport 1)

Premier League: Manchester City-Chelsea (Sky Sport 1) 20:00 Coppa d’Africa – Ottavi di finale 4 (Sportitalia)

Coppa d’Africa – Ottavi di finale 4 (Sportitalia) 20:30 Serie C: Ternana-Livorno (Sky Sport 1)

Serie C: Ternana-Livorno (Sky Sport 1) 20:45 Serie A: Inter-Bologna (Dazn)

Serie A: Inter-Bologna (Dazn) 20:45 Ligue 1: PSG-Paris FC (Sky Sport Calcio)

Calcio a 5 Maschile

18:00 Supercoppa Italiana Futsal: Meta Catania-Futsal Genzano (Sky Sport Mix)

Supercoppa Italiana Futsal: Meta Catania-Futsal Genzano (Sky Sport Mix) 20:45 Supercoppa Italiana Futsal: Feldi Eboli-Napoli Futsal (Sky Sport Max)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Vallefoglia-Busto Arsizio (Dazn)

Serie A1: Vallefoglia-Busto Arsizio (Dazn) 17:00 Serie A1: Monviso-Firenze (Dazn)

Serie A1: Monviso-Firenze (Dazn) 18:00 Serie A1: Conegliano-Novara (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

16:00 SuperLega: Perugia-Milano (Dazn)

Rugby

21:05 Top 14: La Rochelle-Tolone (Sky Sport Arena)

Sci Alpino

09:15 Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (1a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (1a manche) (Eurosport) 09:30 Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (1a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (1a manche) (Rai 2) 12:15 Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (2a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (2a manche) (Eurosport) 12:30 Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (2a manche) (Rai 2)

Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (2a manche) (Rai 2) 13:00 Coppa del Mondo: Kranjska Gora. Slalom F (2a manche) (Rai Sport)

Tennis

06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 07:45 ATP & WTA (Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport 1) 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

