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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 4 ottobre 2026: Motogp, F1, Nations League e ciclismo

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta, dal calcio al ciclismo passando per tennis e motociclismo.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, con tanti appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di automobilismo, basket, basket femminile, calcio, ciclismo, motociclismo e tennis. Dalla mattina fino a tarda sera, le emittenti italiane offrono la diretta di eventi di grande livello e competizioni internazionali. Tra i più attesi ci sono il GP Bahrain di Formula 1 e il GP Giappone di MotoGP, entrambi trasmessi su Sky Sport con diverse opzioni. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire le prove in linea Élite Maschili degli Europei di Ljubljana su Eurosport e Rai 2. Per gli amanti del calcio invece, spiccano le sfide di Serie C e la UEFA Nations League con vari incontri, inclusi quelli trasmessi in chiaro e a pagamento su Sportitalia, Rai Sport, TV8 e Sky Sport. La giornata vede spazio anche a molte partite di basket nei campionati di Serie A e Serie A2, così come l’appassionante basket femminile di Serie A1. Infine, per gli appassionati di tennis, il WTA 1000 di Pechino e vari incontri ATP & WTA sono visibili sulle piattaforme Sky Sport dedicate. Una domenica all’insegna dell’adrenalina e del grande spettacolo sportivo in diretta TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Automobilismo

  • 09:00 GP Bahrain - Formula 1, Bahrain International Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

  • 16:00 Roma Basketball vs Derthona Tortona - Serie A (Sky Sport 1)
  • 16:00 Vigevano vs Rieti - Serie A2 (Rai Sport)
  • 18:15 Virtus Bologna vs Maxima Roma - Serie A (Sky Sport 1)

Basket Femminile

  • 18:15 Livorno vs Campobasso - Serie A1 (Rai Sport)

Calcio

  • 12:30 Lecco vs Union Brescia - Serie C (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 14:30 Cosenza vs Foggia - Serie C (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 17:30 Monopoli vs Savoia - Serie C (Sky Sport Arena, a pagamento)
  • 17:30 Reggiana vs Spezia - Serie C (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 19:45 Huracan vs Aldosivi - Liga Profesional (Sportitalia)
  • 20:30 Salernitana vs Bari - Serie C (Rai Sport, Sky Sport 1, a pagamento)
  • 20:45 Germania vs Grecia - UEFA Nations League (Sky Sport Max, a pagamento)
  • 20:45 Portogallo vs Norvegia - UEFA Nations League (TV8, Sky Sport Arena, a pagamento)
  • 20:45 Diretta Gol UEFA Nations League - 4a giornata (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 22:00 Talleres vs Belgrano - Liga Profesional (Sportitalia)

Ciclismo

  • 12:20 Prova in linea Élite Uomini - Europei Ljubljana 2026 (Eurosport)
  • 14:05 Prova in linea Élite Uomini - Europei Ljubljana 2026 (Rai 2)

Motociclismo

  • 07:00 GP Giappone - MotoGP, Twin Ring Motegi (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, a pagamento)

Tennis

  • 05:00 6a giornata - WTA 1000 Pechino (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, a pagamento)
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Vivai Bellomo

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