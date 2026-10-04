Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 4 ottobre 2026: Motogp, F1, Nations League e ciclismo

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta, dal calcio al ciclismo passando per tennis e motociclismo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, con tanti appuntamenti imperdibili dedicati agli appassionati di automobilismo, basket, basket femminile, calcio, ciclismo, motociclismo e tennis. Dalla mattina fino a tarda sera, le emittenti italiane offrono la diretta di eventi di grande livello e competizioni internazionali. Tra i più attesi ci sono il GP Bahrain di Formula 1 e il GP Giappone di MotoGP, entrambi trasmessi su Sky Sport con diverse opzioni. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire le prove in linea Élite Maschili degli Europei di Ljubljana su Eurosport e Rai 2. Per gli amanti del calcio invece, spiccano le sfide di Serie C e la UEFA Nations League con vari incontri, inclusi quelli trasmessi in chiaro e a pagamento su Sportitalia, Rai Sport, TV8 e Sky Sport. La giornata vede spazio anche a molte partite di basket nei campionati di Serie A e Serie A2, così come l’appassionante basket femminile di Serie A1. Infine, per gli appassionati di tennis, il WTA 1000 di Pechino e vari incontri ATP & WTA sono visibili sulle piattaforme Sky Sport dedicate. Una domenica all’insegna dell’adrenalina e del grande spettacolo sportivo in diretta TV.