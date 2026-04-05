Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 5 aprile 2026: serie A, Fiandre, Atp Marrakech, SuperLega volley

Tutti gli eventi imperdibili di ciclismo, calcio, tennis, basket e pallavolo in diretta sulle TV italiane

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di ciclismo, calcio, basket, tennis e pallavolo attende gli sportivi italiani. Dalle prime ore del mattino iniziano ad andare in onda gare di prestigio come il Giro delle Fiandre per la categoria maschile e femminile, trasmesse in chiaro su Eurosport. Il calcio è protagonista con molteplici partite in diretta: dal campionato Primavera1 con le sfide Torino-Cesena e Genoa-Monza fino ai match di Serie A, dove spiccano l’attesissimo Pisa-Torino, in onda su più canali, e il big match Inter-Roma su Dazn. Non mancano gli incontri della Serie B e quelli dei campionati esteri come Bundesliga e Ligue 1, diffusissimi sui canali Sky Sport, garantendo una copertura completa per ogni tifoso. Il basket propone invece le sfide NBA e Serie A su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, mentre il tennis offre finali di tornei ATP e WTA con i migliori campioni del circuito, tutti in diretta sulle reti Sky Sport. A completare la ricca offerta, la pallavolo maschile con il match Verona-Civitanova visibile sia su Dazn a pagamento che su Rai Sport in chiaro. Una giornata imperdibile dunque per chi ama seguire lo sport dal vivo comodamente da casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Dallas-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Dallas-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA: Golden State-Houston (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Golden State-Houston (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

09:45 Giro delle Fiandre (Eurosport, free)

Ciclismo femminile

17:00 Giro delle Fiandre (Eurosport, free)

Calcio

03:30 Liga Profesional: River Plate-Belgrano (Sportitalia, free)

Liga Profesional: River Plate-Belgrano (Sportitalia, free) 11:00 Primavera 1: Torino-Cesena (Sportitalia, free)

Primavera 1: Torino-Cesena (Sportitalia, free) 13:00 Primavera 1: Genoa-Monza (Sportitalia, free)

Primavera 1: Genoa-Monza (Sportitalia, free) 13:30 Bundesliga 2: Schalke-Karlsruhe (Sky Sport 1, pay)

Bundesliga 2: Schalke-Karlsruhe (Sky Sport 1, pay) 13:30 ATP 1000 Monte-Carlo: 1a giornata (Sky Sport Arena, pay)

ATP 1000 Monte-Carlo: 1a giornata (Sky Sport Arena, pay) 13:30 ATP 1000 Monte-Carlo: 1a giornata (Sky Sport Mix, pay)

ATP 1000 Monte-Carlo: 1a giornata (Sky Sport Mix, pay) 15:00 Serie A: Cremonese-Bologna (Dazn, pay)

Serie A: Cremonese-Bologna (Dazn, pay) 15:00 Ligue 1: Angers-Lione (Sky Sport Calcio, pay)

Ligue 1: Angers-Lione (Sky Sport Calcio, pay) 15:30 Bundesliga: Union Berlino-St. Pauli (Sky Sport 1, pay)

Bundesliga: Union Berlino-St. Pauli (Sky Sport 1, pay) 17:00 Ciclismo femminile: Giro delle Fiandre (Eurosport, free)

Ciclismo femminile: Giro delle Fiandre (Eurosport, free) 17:15 Serie B: Frosinone-Padova (Dazn, pay)

Serie B: Frosinone-Padova (Dazn, pay) 17:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-Colonia (Sky Sport 1, pay)

Bundesliga: Eintracht Francoforte-Colonia (Sky Sport 1, pay) 18:00 Serie A: Pisa-Torino (Sky, pay)

Serie A: Pisa-Torino (Sky, pay) 18:00 Serie A: Pisa-Torino (Dazn, pay)

Serie A: Pisa-Torino (Dazn, pay) 18:00 Serie A: Pisa-Torino (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Pisa-Torino (Sky Sport Calcio, pay) 18:00 Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Rai Sport, free) 18:00 Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Dazn, pay)

Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Dazn, pay) 19:30 Serie B: Palermo-Avellino (Dazn, pay)

Serie B: Palermo-Avellino (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Inter-Roma (Dazn, pay)

Serie A: Inter-Roma (Dazn, pay) 20:45 Ligue 1: Monaco-Marsiglia (Sky Sport Calcio, pay)

Pallavolo Maschile

18:00 SuperLega Credem Banca: Verona-Civitanova (Rai Sport, free)

SuperLega Credem Banca: Verona-Civitanova (Rai Sport, free) 18:00 SuperLega: Verona-Civitanova (Dazn, pay)

Tennis

13:00 ATP 250 Bucarest: Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Bucarest: Finale (Sky Sport Tennis, pay) 16:00 ATP 250 Marrakech: Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Marrakech: Finale (Sky Sport Tennis, pay) 21:00 WTA 500 Charleston: Finale (Sky Sport Mix, pay)

WTA 500 Charleston: Finale (Sky Sport Mix, pay) 21:00 WTA 500 Charleston: Finale (Sky Sport Arena, pay)

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