Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 5 aprile 2026: serie A, Fiandre, Atp Marrakech, SuperLega volley

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di ciclismo, calcio, basket, tennis e pallavolo attende gli sportivi italiani. Dalle prime ore del mattino iniziano ad andare in onda gare di prestigio come il Giro delle Fiandre per la categoria maschile e femminile, trasmesse in chiaro su Eurosport. Il calcio è protagonista con molteplici partite in diretta: dal campionato Primavera1 con le sfide Torino-Cesena e Genoa-Monza fino ai match di Serie A, dove spiccano l’attesissimo Pisa-Torino, in onda su più canali, e il big match Inter-Roma su Dazn. Non mancano gli incontri della Serie B e quelli dei campionati esteri come Bundesliga e Ligue 1, diffusissimi sui canali Sky Sport, garantendo una copertura completa per ogni tifoso. Il basket propone invece le sfide NBA e Serie A su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, mentre il tennis offre finali di tornei ATP e WTA con i migliori campioni del circuito, tutti in diretta sulle reti Sky Sport. A completare la ricca offerta, la pallavolo maschile con il match Verona-Civitanova visibile sia su Dazn a pagamento che su Rai Sport in chiaro. Una giornata imperdibile dunque per chi ama seguire lo sport dal vivo comodamente da casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Dallas-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA: Golden State-Houston (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Reyer Venezia (Sky Sport 1, pay)
Ciclismo
- 09:45 Giro delle Fiandre (Eurosport, free)
Ciclismo femminile
- 17:00 Giro delle Fiandre (Eurosport, free)
Calcio
- 03:30 Liga Profesional: River Plate-Belgrano (Sportitalia, free)
- 11:00 Primavera 1: Torino-Cesena (Sportitalia, free)
- 13:00 Primavera 1: Genoa-Monza (Sportitalia, free)
- 13:30 Bundesliga 2: Schalke-Karlsruhe (Sky Sport 1, pay)
- 13:30 ATP 1000 Monte-Carlo: 1a giornata (Sky Sport Arena, pay)
- 13:30 ATP 1000 Monte-Carlo: 1a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 15:00 Serie A: Cremonese-Bologna (Dazn, pay)
- 15:00 Ligue 1: Angers-Lione (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:30 Bundesliga: Union Berlino-St. Pauli (Sky Sport 1, pay)
- 17:00 Ciclismo femminile: Giro delle Fiandre (Eurosport, free)
- 17:15 Serie B: Frosinone-Padova (Dazn, pay)
- 17:30 Bundesliga: Eintracht Francoforte-Colonia (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Serie A: Pisa-Torino (Sky, pay)
- 18:00 Serie A: Pisa-Torino (Dazn, pay)
- 18:00 Serie A: Pisa-Torino (Sky Sport Calcio, pay)
- 18:00 Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Rai Sport, free)
- 18:00 Pallavolo Maschile: Verona-Civitanova (Dazn, pay)
- 19:30 Serie B: Palermo-Avellino (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Inter-Roma (Dazn, pay)
- 20:45 Ligue 1: Monaco-Marsiglia (Sky Sport Calcio, pay)
Pallavolo Maschile
- 18:00 SuperLega Credem Banca: Verona-Civitanova (Rai Sport, free)
- 18:00 SuperLega: Verona-Civitanova (Dazn, pay)
Tennis
- 13:00 ATP 250 Bucarest: Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 16:00 ATP 250 Marrakech: Finale (Sky Sport Tennis, pay)
- 21:00 WTA 500 Charleston: Finale (Sky Sport Mix, pay)
- 21:00 WTA 500 Charleston: Finale (Sky Sport Arena, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.