Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 5 ottobre 2025: Sinner, F1, Motogp e Juventus-Milan

Una giornata piena di emozioni sportive quella di oggi, con numerosi eventi in diretta sulle tv italiane che coprono molteplici discipline. Dal calcio, con diversi appuntamenti di Serie A, B, C, Premier League e campionati internazionali, al ciclismo con importanti gare come il Giro di Langkawi, Giro di Croazia ed i Campionati Europei su strada 2025, la scelta per gli appassionati è vasta. Non mancano gli eventi di motociclismo con il GP Indonesia in Moto3, Moto2 e MotoGP, e le gare di automobilismo con il GP di Singapore di Formula 1. Gli amanti del tennis possono invece seguire i tornei ATP 1000 Shanghai con Sinner in campo e WTA 1000 Wuhan, mentre il basket, sia maschile che femminile, offre sfide di Serie A e Serie A1.
Tanti gli appuntamenti a pagamento ma anche numerose dirette gratuite per chi vuole seguire dal divano di casa la propria passione sportiva con squadre di rilievo e gare di alto livello.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Automobilismo
- 14:00 Formula 1 – GP Singapore, Marina Bay Street Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
Basket
- 16:00 Serie A – Olimpia Milano-Derthona Basket (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Basket Femminile
- 18:15 Serie A1 – Sesto San Giovanni-Derthona (Rai Sport)
Ciclismo
- 09:00 L’Eroica (Rai 3)
- 09:35 Giro di Langkawi – 8a tappa (Eurosport)
- 09:40 L’Eroica (Rai Sport)
- 12:00 Europei su strada 2025 – Prova in linea (Élite) (Rai Sport)
- 13:00 Giro di Croazia – 6a tappa (Eurosport)
- 14:00 Europei su strada 2025 – Prova in linea (Élite) (Rai 2)
- 14:00 L’Eroica (Rai Sport)
- 15:00 Ciclismo Maschile – Europei su strada 2025 Prova in linea (Élite) (Eurosport)
- 16:30 Coppa Agostoni (Rai Sport)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional – Boca Juniors-Newell’s (Sportitalia)
- 02:30 Liga Profesional – Rosario Central-River Plate (Sportitalia)
- 06:00 Serie A – Napoli-Genoa (Sky Sport 1)
- 06:00 alcune repliche o eventi extra (non specificati) di Moto3, Moto2, MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 09:00 Primavera 1 – Juventus-Lecce (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1 – Napoli-Roma (Sportitalia)
- 12:30 Serie A – Udinese-Cagliari (Dazn)
- 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Ravenna (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie C – Novara-Triestina (Sky Sport Max)
- 14:00 Serie A – Fiorentina-Roma (Dazn)
- 15:00 Serie A – Bologna-Pisa (Dazn)
- 15:00 Serie A – Frosinone-Cesena (Sportitalia)
- 15:00 Serie A – Newcastle-Nottingham F. (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Serie B – Carrarese-Juve Stabia (Dazn)
- 15:00 Serie B – Sudtirol-Empoli (Dazn)
- 17:15 Serie B – Sampdoria-Pescara (Dazn)
- 17:30 Bundesliga – Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix)
- 18:00 Serie A – Napoli-Genoa (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)
- 19:30 Serie B – Modena-Virtus Entella (Dazn)
- 19:30 Bundesliga – Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix)
- 20:30 Serie C – Arzignano V.-Albinoleffe (Rai Sport)
- 20:30 Serie C – Inter U23-Ospitaletto (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A – Juventus-Milan (Dazn)
- 20:45 Ligue 1 – Lille-PSG (Sky Sport 1)
- 17:30 Premier League – Brentford-Manchester City (Sky Sport Max)
Motociclismo
- 06:00 Moto3 – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 07:15 Moto2 – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
- 09:00 MotoGP – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)
Rugby
- 16:00 United Rugby Championship – Zebre-Lions (Sky Sport Arena)
Tennis
- 05:00 WTA 1000 Wuhan – 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)
- 06:30 ATP 1000 Shanghai – 5a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max)
- 12:30 ATP 1000 Shanghai – 5a giornata (Sky Sport Tennis)
- 13:00 WTA 1000 Pechino – Finale Singolare (Sky Sport Arena)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.