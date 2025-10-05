Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 5 ottobre 2025: Sinner, F1, Motogp e Juventus-Milan

Oggi una giornata ricca di appuntamenti con calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e altro ancora in diretta sulle principali emittenti italiane.

Una giornata piena di emozioni sportive quella di oggi, con numerosi eventi in diretta sulle tv italiane che coprono molteplici discipline. Dal calcio, con diversi appuntamenti di Serie A, B, C, Premier League e campionati internazionali, al ciclismo con importanti gare come il Giro di Langkawi, Giro di Croazia ed i Campionati Europei su strada 2025, la scelta per gli appassionati è vasta. Non mancano gli eventi di motociclismo con il GP Indonesia in Moto3, Moto2 e MotoGP, e le gare di automobilismo con il GP di Singapore di Formula 1. Gli amanti del tennis possono invece seguire i tornei ATP 1000 Shanghai con Sinner in campo e WTA 1000 Wuhan, mentre il basket, sia maschile che femminile, offre sfide di Serie A e Serie A1.

Tanti gli appuntamenti a pagamento ma anche numerose dirette gratuite per chi vuole seguire dal divano di casa la propria passione sportiva con squadre di rilievo e gare di alto livello.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

14:00 Formula 1 – GP Singapore, Marina Bay Street Circuit (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

16:00 Serie A – Olimpia Milano-Derthona Basket (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Basket Femminile

18:15 Serie A1 – Sesto San Giovanni-Derthona (Rai Sport)

Ciclismo

09:00 L’Eroica (Rai 3)

L’Eroica (Rai 3) 09:35 Giro di Langkawi – 8a tappa (Eurosport)

Giro di Langkawi – 8a tappa (Eurosport) 09:40 L’Eroica (Rai Sport)

L’Eroica (Rai Sport) 12:00 Europei su strada 2025 – Prova in linea (Élite) (Rai Sport)

Europei su strada 2025 – Prova in linea (Élite) (Rai Sport) 13:00 Giro di Croazia – 6a tappa (Eurosport)

Giro di Croazia – 6a tappa (Eurosport) 14:00 Europei su strada 2025 – Prova in linea (Élite) (Rai 2)

Europei su strada 2025 – Prova in linea (Élite) (Rai 2) 14:00 L’Eroica (Rai Sport)

L’Eroica (Rai Sport) 15:00 Ciclismo Maschile – Europei su strada 2025 Prova in linea (Élite) (Eurosport)

Ciclismo Maschile – Europei su strada 2025 Prova in linea (Élite) (Eurosport) 16:30 Coppa Agostoni (Rai Sport)

Calcio

00:00 Liga Profesional – Boca Juniors-Newell’s (Sportitalia)

Liga Profesional – Boca Juniors-Newell’s (Sportitalia) 02:30 Liga Profesional – Rosario Central-River Plate (Sportitalia)

Liga Profesional – Rosario Central-River Plate (Sportitalia) 06:00 Serie A – Napoli-Genoa (Sky Sport 1)

Serie A – Napoli-Genoa (Sky Sport 1) 06:00 alcune repliche o eventi extra (non specificati) di Moto3, Moto2, MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

alcune repliche o eventi extra (non specificati) di Moto3, Moto2, MotoGP (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 09:00 Primavera 1 – Juventus-Lecce (Sportitalia)

Primavera 1 – Juventus-Lecce (Sportitalia) 13:00 Primavera 1 – Napoli-Roma (Sportitalia)

Primavera 1 – Napoli-Roma (Sportitalia) 12:30 Serie A – Udinese-Cagliari (Dazn)

Serie A – Udinese-Cagliari (Dazn) 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Ravenna (Sky Sport Calcio)

Serie C – Juventus Next Gen-Ravenna (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C – Novara-Triestina (Sky Sport Max)

Serie C – Novara-Triestina (Sky Sport Max) 14:00 Serie A – Fiorentina-Roma (Dazn)

Serie A – Fiorentina-Roma (Dazn) 15:00 Serie A – Bologna-Pisa (Dazn)

Serie A – Bologna-Pisa (Dazn) 15:00 Serie A – Frosinone-Cesena (Sportitalia)

Serie A – Frosinone-Cesena (Sportitalia) 15:00 Serie A – Newcastle-Nottingham F. (Sky Sport Calcio)

Serie A – Newcastle-Nottingham F. (Sky Sport Calcio) 15:00 Serie B – Carrarese-Juve Stabia (Dazn)

Serie B – Carrarese-Juve Stabia (Dazn) 15:00 Serie B – Sudtirol-Empoli (Dazn)

Serie B – Sudtirol-Empoli (Dazn) 17:15 Serie B – Sampdoria-Pescara (Dazn)

Serie B – Sampdoria-Pescara (Dazn) 17:30 Bundesliga – Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix)

Bundesliga – Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix) 18:00 Serie A – Napoli-Genoa (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

Serie A – Napoli-Genoa (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1) 19:30 Serie B – Modena-Virtus Entella (Dazn)

Serie B – Modena-Virtus Entella (Dazn) 19:30 Bundesliga – Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix)

Bundesliga – Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix) 20:30 Serie C – Arzignano V.-Albinoleffe (Rai Sport)

Serie C – Arzignano V.-Albinoleffe (Rai Sport) 20:30 Serie C – Inter U23-Ospitaletto (Sky Sport Calcio)

Serie C – Inter U23-Ospitaletto (Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A – Juventus-Milan (Dazn)

Serie A – Juventus-Milan (Dazn) 20:45 Ligue 1 – Lille-PSG (Sky Sport 1)

Ligue 1 – Lille-PSG (Sky Sport 1) 17:30 Premier League – Brentford-Manchester City (Sky Sport Max)

Motociclismo

06:00 Moto3 – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto3 – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 07:15 Moto2 – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Moto2 – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 09:00 MotoGP – GP Indonesia, Mandalika International Street Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Rugby

16:00 United Rugby Championship – Zebre-Lions (Sky Sport Arena)

Tennis

05:00 WTA 1000 Wuhan – 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

WTA 1000 Wuhan – 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1) 06:30 ATP 1000 Shanghai – 5a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max)

ATP 1000 Shanghai – 5a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max) 12:30 ATP 1000 Shanghai – 5a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP 1000 Shanghai – 5a giornata (Sky Sport Tennis) 13:00 WTA 1000 Pechino – Finale Singolare (Sky Sport Arena)

