Tanti grandi appuntamenti sportivi in TV, dal calcio alla Formula 1

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Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre una vasta gamma di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di automobilismo, basket femminile, calcio, calcio femminile, ciclismo, motociclismo, pallavolo femminile e tennis. Tra gli eventi più attesi spiccano la 15ª tappa de La Vuelta trasmessa in chiaro su Eurosport, i GP di Formula 1 e Superbike sulle reti Sky Sport e TV8, e le numerose partite di calcio di Serie A, Serie B, Serie C e Premier League, tra cui spiccano sfide di grande fascino come Juventus-Milan e Everton-Manchester United. Per gli amanti del basket femminile il Mondiale in Germania propone sfide clou fra Italia, Usa, Turchia e Australia. Inoltre, il calcio femminile presenta l’incontro Usa-Italia valido per i Mondiali U20. Non manca poi la pallavolo femminile con le finali degli Europei su Rai 1 e Sky Sport Arena, mentre il tennis prosegue con l’8ª giornata degli US Open, interamente su Sky Sport.