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Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 6 settembre 2026: finale Italia-Turchia, l'Italbasket femminile sfida gli USA

Tanti grandi appuntamenti sportivi in TV, dal calcio alla Formula 1

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre una vasta gamma di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di automobilismo, basket femminile, calcio, calcio femminile, ciclismo, motociclismo, pallavolo femminile e tennis. Tra gli eventi più attesi spiccano la 15ª tappa de La Vuelta trasmessa in chiaro su Eurosport, i GP di Formula 1 e Superbike sulle reti Sky Sport e TV8, e le numerose partite di calcio di Serie A, Serie B, Serie C e Premier League, tra cui spiccano sfide di grande fascino come Juventus-Milan e Everton-Manchester United. Per gli amanti del basket femminile il Mondiale in Germania propone sfide clou fra Italia, Usa, Turchia e Australia. Inoltre, il calcio femminile presenta l’incontro Usa-Italia valido per i Mondiali U20. Non manca poi la pallavolo femminile con le finali degli Europei su Rai 1 e Sky Sport Arena, mentre il tennis prosegue con l’8ª giornata degli US Open, interamente su Sky Sport.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Automobilismo

  • 15:00 GP Italia (Formula 1), Autodromo Nazionale Monza (Sky Sport F1 [pay], Sky Sport 1 [pay], TV8)

Basket femminile

  • 11:30 Mondiali Germania 2026: Turchia-Australia (Sky Sport Basket [pay])
  • 20:45 Mondiali Germania 2026: Italia-Usa (Sky Sport Basket [pay], Rai 2)

Calcio

  • 00:00 Liga Profesional: San Lorenzo-Talleres (Sportitalia)
  • 11:00 Primavera 1: Milan-Juventus (Sportitalia)
  • 12:30 Serie A Women's Cup: Juventus-Milan (Sky Sport Calcio [pay])
  • 15:00 Serie A: Frosinone-Venezia (Dazn [pay])
  • 15:00 Serie A: Parma-Monza (Dazn [pay])
  • 15:00 Serie B: Cesena-Mantova (Dazn [pay])
  • 15:00 Serie B: Juve Stabia-Pisa (Dazn [pay])
  • 15:00 Serie B: Modena-Avellino (Dazn [pay])
  • 15:00 Serie B: Virtus Entella-Vicenza (Dazn [pay])
  • 15:00 Serie C: Salernitana-Cavese (Sky Sport Max [pay])
  • 15:00 Premier League: Everton-Manchester United (Sky Sport Calcio [pay])
  • 17:15 Serie B: Hellas Verona-Arezzo (Dazn [pay])
  • 18:00 Serie A: Bologna-Sassuolo (Sky [pay], Dazn [pay], Sky Sport Calcio [pay])
  • 19:30 Serie B: Cremonese-Padova (Dazn [pay])
  • 20:45 Serie A: Juventus-Milan (Dazn [pay])
  • 21:00 Serie C: Union Brescia-Desenzano (Sky Sport Calcio [pay])

Calcio femminile

  • 18:00 Mondiali U20 Polonia 2026: Usa-Italia (Rai Sport)

Ciclismo

  • 14:30 GP Industria e Artigianato (. ) (Rai Sport)
  • 14:45 La Vuelta, 15a tappa (Eurosport)

Motociclismo

  • 11:10 Superbike GP Francia, Circuit de Nevers Magny-Cours (Sky Sport MotoGP [pay], Sky Sport 1 [pay])
  • 14:00 Superbike GP Francia, Circuit de Nevers Magny-Cours (Sky Sport MotoGP [pay], Sky Sport 1 [pay])

Pallavolo Femminile

  • 15:00 Europei 2026: Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Arena [pay])
  • 18:00 Europei 2026: Finale 1^/2^ Posto (Sky Sport Arena [pay])
  • 18:00 Europei 2026: Finale (Rai 1)

Tennis

  • 01:00 US Open, 8a giornata (Sky Sport Tennis [pay], Sky Sport 1 [pay])
  • 17:00 US Open, 8a giornata (Sky Sport Tennis [pay], Sky Sport Max [pay], Sky Sport 1 [pay])
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