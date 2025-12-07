Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 7 dicembre 2025: serie A, F1 Gp Abu Dhabi, Gigante maschile e femminile

Oggi la programmazione televisiva si arricchisce di una vasta gamma di eventi sportivi, offrendo agli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, calcio a 5 maschile, pallavolo femminile, pallavolo maschile, rugby e sci alpino numerose possibilità di seguirli in diretta sulle principali emittenti italiane. Tra gli appuntamenti più attesi figurano le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino con le manche di slalom gigante sia maschile che femminile trasmesse da Eurosport e Rai Sport, nonché i match di calcio di Serie A, serie B, C, Primavera e campionati europei come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Per gli amanti del basket, da non perdere le sfide di Serie A e NBA proposte da Sky Sport Basket, mentre gli appassionati di pallavolo potranno seguire i match di Serie A1 femminile e SuperLega maschile su Dazn. La giornata si completa con eventi speciali come la Maratona di Valencia in atletica e il Gran Premio di Formula 1 da Abu Dhabi, trasmesso dai canali Sky Sport. Un palinsesto ricco e articolato per non perdersi neanche un momento di sport oggi in diretta TV.
ATLETICA LEGGERA
- 08:00 Maratona di Valencia (Eurosport 2, Sky Sport 1)
AUTOMOBILISMO
- 14:00 Formula 1, GP Abu Dhabi – Circuito di Yas Marina (Sky Sport F1, Sky Sport 1)
BASKET
- 16:00 Serie A: Udine-Napoli (Sky Sport Basket)
- 18:00 NBA: New York-Orlando (Sky Sport Basket)
CALCIO
- 11:00 Primavera 1: Napoli-Fiorentina (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Cesena-Roma (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Cremonese-Lecce (Dazn)
- 15:00 Serie A: Cagliari-Roma (Dazn)
- 18:00 Serie A: Lazio-Bologna (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Napoli-Juventus (Dazn)
- 23:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Racing (Sportitalia)
- 14:30 Serie C: Perugia-Ternana (Sky Sport Mix)
- 12:30 Serie C: Arzignano V.-Inter U23 (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Salernitana-Trapani (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie C: Ravenna-Pontedera (Sky Sport Max)
- 17:30 Serie C: Cavese-Benevento (Sky Sport 1)
- 17:30 Serie C: Borussia Dortmund-Hoffenheim (Sky Sport Arena)
- 15:00 Serie B: Empoli-Palermo (Dazn)
- 17:15 Serie B: Sampdoria-Carrarese (Dazn)
- 15:30 Bundesliga: Amburgo-Werder (Sky Sport Max)
- 17:30 Premier League: Fulham-Crystal Palace (Sky Sport Mix)
- 15:00 Premier League: Brighton-West Ham (Sky Sport Arena)
- 14:00 Ligue 1: Lorient-Lione (Sky Sport 1)
CALCIO A 5 MASCHILE
- 20:45 Serie A Futsal: Cosenza-Active Network (Sky Sport Calcio)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 16:00 Serie A1: Novara-Firenze (Dazn)
- 17:00 Serie A1: Chieri-Perugia (Dazn)
PALLAVOLO MASCHILE
- 18:00 SuperLega: Cuneo-Verona (Dazn)
RUGBY
- 13:30 Serie A Elite: Viadana-Colorno (Rai Sport)
SCI ALPINO
- 16:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 18:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)
- 19:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport)
- 21:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport)
- 21:15 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport)
