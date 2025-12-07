Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 7 dicembre 2025: serie A, F1 Gp Abu Dhabi, Gigante maschile e femminile

Ampia offerta televisiva oggi con tanti eventi di calcio, sci alpino, pallavolo e altri sport.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione televisiva si arricchisce di una vasta gamma di eventi sportivi, offrendo agli appassionati di atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, calcio a 5 maschile, pallavolo femminile, pallavolo maschile, rugby e sci alpino numerose possibilità di seguirli in diretta sulle principali emittenti italiane. Tra gli appuntamenti più attesi figurano le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino con le manche di slalom gigante sia maschile che femminile trasmesse da Eurosport e Rai Sport, nonché i match di calcio di Serie A, serie B, C, Primavera e campionati europei come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Per gli amanti del basket, da non perdere le sfide di Serie A e NBA proposte da Sky Sport Basket, mentre gli appassionati di pallavolo potranno seguire i match di Serie A1 femminile e SuperLega maschile su Dazn. La giornata si completa con eventi speciali come la Maratona di Valencia in atletica e il Gran Premio di Formula 1 da Abu Dhabi, trasmesso dai canali Sky Sport. Un palinsesto ricco e articolato per non perdersi neanche un momento di sport oggi in diretta TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

ATLETICA LEGGERA

08:00 Maratona di Valencia (Eurosport 2, Sky Sport 1)

AUTOMOBILISMO

14:00 Formula 1, GP Abu Dhabi – Circuito di Yas Marina (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

BASKET

16:00 Serie A: Udine-Napoli (Sky Sport Basket)

Serie A: Udine-Napoli (Sky Sport Basket) 18:00 NBA: New York-Orlando (Sky Sport Basket)

CALCIO

11:00 Primavera 1: Napoli-Fiorentina (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Fiorentina (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Cesena-Roma (Sportitalia)

Primavera 1: Cesena-Roma (Sportitalia) 12:30 Serie A: Cremonese-Lecce (Dazn)

Serie A: Cremonese-Lecce (Dazn) 15:00 Serie A: Cagliari-Roma (Dazn)

Serie A: Cagliari-Roma (Dazn) 18:00 Serie A: Lazio-Bologna (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A: Lazio-Bologna (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A: Napoli-Juventus (Dazn)

Serie A: Napoli-Juventus (Dazn) 23:00 Liga Profesional: Boca Juniors-Racing (Sportitalia)

Liga Profesional: Boca Juniors-Racing (Sportitalia) 14:30 Serie C: Perugia-Ternana (Sky Sport Mix)

Serie C: Perugia-Ternana (Sky Sport Mix) 12:30 Serie C: Arzignano V.-Inter U23 (Sky Sport Calcio)

Serie C: Arzignano V.-Inter U23 (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Salernitana-Trapani (Sky Sport Calcio)

Serie C: Salernitana-Trapani (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie C: Ravenna-Pontedera (Sky Sport Max)

Serie C: Ravenna-Pontedera (Sky Sport Max) 17:30 Serie C: Cavese-Benevento (Sky Sport 1)

Serie C: Cavese-Benevento (Sky Sport 1) 17:30 Serie C: Borussia Dortmund-Hoffenheim (Sky Sport Arena)

Serie C: Borussia Dortmund-Hoffenheim (Sky Sport Arena) 15:00 Serie B: Empoli-Palermo (Dazn)

Serie B: Empoli-Palermo (Dazn) 17:15 Serie B: Sampdoria-Carrarese (Dazn)

Serie B: Sampdoria-Carrarese (Dazn) 15:30 Bundesliga: Amburgo-Werder (Sky Sport Max)

Bundesliga: Amburgo-Werder (Sky Sport Max) 17:30 Premier League: Fulham-Crystal Palace (Sky Sport Mix)

Premier League: Fulham-Crystal Palace (Sky Sport Mix) 15:00 Premier League: Brighton-West Ham (Sky Sport Arena)

Premier League: Brighton-West Ham (Sky Sport Arena) 14:00 Ligue 1: Lorient-Lione (Sky Sport 1)

CALCIO A 5 MASCHILE

20:45 Serie A Futsal: Cosenza-Active Network (Sky Sport Calcio)

PALLAVOLO FEMMINILE

16:00 Serie A1: Novara-Firenze (Dazn)

Serie A1: Novara-Firenze (Dazn) 17:00 Serie A1: Chieri-Perugia (Dazn)

PALLAVOLO MASCHILE

18:00 SuperLega: Cuneo-Verona (Dazn)

RUGBY

13:30 Serie A Elite: Viadana-Colorno (Rai Sport)

SCI ALPINO

16:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport, Rai Sport) 16:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (1a manche) (Eurosport) 18:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport)

Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport, Rai Sport) 18:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (1a manche) (Eurosport) 19:00 Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Mont. Slalom Gigante F (2a manche) (Eurosport) 21:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport)

Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (2a manche) (Eurosport) 21:15 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Slalom Gigante M (2a manche) (Rai Sport)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp