Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 7 giugno 2026: Grecia-Italia, F1, Motogp e finale Roland Garros

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta su Rai, Sky e Eurosport

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La giornata odierna propone una ricca offerta di appuntamenti legati al mondo del Tennis, Ciclismo, Calcio, Basket, motociclismo, automobilismo, e Atletica Leggera, con dirette tra Rai, Sky ed Eurosport. Il Tennis sarà protagonista con la finale del doppio donne e la finale singolo uomini del prestigioso Roland Garros, trasmesse su Eurosport in chiaro. Nel ciclismo, la 1a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes sarà visibile su Eurosport 2. Per gli appassionati di motociclismo, si potranno seguire su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1 le gare del GP Ungheria di Moto3, Moto2 e MotoGP, mentre per l’automobilismo l’attenzione è puntata sul GP di Monaco, ottava tappa della Formula 1, visibile a pagamento su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Il calcio propone un ampio ventaglio di eventi con le amichevoli internazionali, le partite dei Campionati Europei U17 e la Serie C, trasmesse su Rai e diverse piattaforme Sky. Non mancano inoltre le competizioni di Basket con le finali di Serie A U19 e la Serie A2, e l’Atletica Leggera con la Diamond League da Stoccolma, in onda su Rai Sport e Sky Sport Arena. Insomma, una giornata ricca per ogni tifoso, che potrà scegliere tra tanti sport e diverse opzioni di visione, sia in chiaro che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:00 Diamond League: Stoccolma (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Automobilismo

15:00 GP Monaco, Circuito di Monaco Montecarlo – Formula 1 (Sky Sport F1*, Sky Sport 1*)

Basket

15:30 Serie A U19, Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Mix*)

Serie A U19, Finale 3^/4^ Posto (Sky Sport Mix*) 18:00 Serie A U19, Finale (Sky Sport Mix*)

Serie A U19, Finale (Sky Sport Mix*) 21:15 Serie A2: Verona-Rimini (Rai Sport)

Calcio

15:00 Amichevole Internazionale: Liechtenstein-Cipro (Sky Sport Calcio*)

Amichevole Internazionale: Liechtenstein-Cipro (Sky Sport Calcio*) 18:00 Serie C: Ascoli-Union Brescia (Rai 2, Sky Sport 1*)

Serie C: Ascoli-Union Brescia (Rai 2, Sky Sport 1*) 18:30 Amichevole Internazionale: Danimarca-Ucraina (Sky Sport Calcio*)

Amichevole Internazionale: Danimarca-Ucraina (Sky Sport Calcio*) 19:00 Campionati Europei U17 Estonia 2026: Italia-Belgio (Rai Sport)

Campionati Europei U17 Estonia 2026: Italia-Belgio (Rai Sport) 20:45 Amichevole Internazionale: Grecia-Italia (Rai 1)

Amichevole Internazionale: Grecia-Italia (Rai 1) 20:45 Amichevole Internazionale: Croazia-Slovenia (Sky Sport 1*, Sky Sport Calcio*)

Ciclismo

13:05 Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 1a tappa (Eurosport 2)

Motociclismo

11:00 GP Ungheria, Moto3, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP*, Sky Sport 1*)

GP Ungheria, Moto3, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP*, Sky Sport 1*) 12:15 GP Ungheria, Moto2, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP*, Sky Sport 1*)

GP Ungheria, Moto2, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP*, Sky Sport 1*) 14:00 GP Ungheria, MotoGP, Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP*, Sky Sport 1*)

Tennis

11:00 Roland Garros, Finale Doppio Donne (Eurosport)

Roland Garros, Finale Doppio Donne (Eurosport) 15:30 Roland Garros, Finale Singolo Uomini (Eurosport)

Pallamano Femminile

18:00 Champions League, Finale (Sky Sport Max*)

* Evento a pagamento

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