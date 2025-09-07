Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 7 settembre 2025: Sinner, F1, Motogp e Italia-Turchia di volley

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricchissimo con numerosi eventi trasmessi in diretta sulle principali piattaforme italiane. Da mattina a sera si susseguiranno gli appuntamenti con atletica leggera, automobilismo, basket maschile, calcio, ciclismo, motociclismo, pallavolo femminile, rugby femminile e tennis. Oltre alla finale degli Us Open tra Sinner ed Alcaraz su Sky alle 20, ci sarà spazio per le grandi corse motoristiche e per le competizioni di atletica di livello internazionale. In evidenza oggi la FIBA EuroBasket 2025 con una serie di partite molto attese, la Formula 1 con il GP Italia a Monza e il gran finale di US Open di tennis. La programmazione evidenzia anche alcune competizioni a pagamento trasmesse dai canali Sky, ma non mancano eventi in chiaro che permettono a tutti gli appassionati di seguire gli appuntamenti di maggiore interesse. Tra queste, da segnare la Coppa del Mondo Femminile di Rugby Inghilterra 2025, e i mondiali di pallavolo femminile in Thailandia con la finale Italia-Turchia. Un palinsesto ricco e variegato per non perdere nemmeno un minuto di sport dal vivo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- 13:00 World Athletics Continental Tour Gold, Beijing (Sky Sport Arena)
- 15:00 Formula 1, GP Italia – Autodromo Nazionale Monza (Sky Sport F1, pay)
- 11:00 FIBA EuroBasket 2025, Polonia-Bosnia (Sky Sport Basket, pay)
- 14:15 FIBA EuroBasket 2025, Francia-Georgia (Sky Sport Basket, pay)
- 17:30 FIBA EuroBasket 2025, Italia-Slovenia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)
- 20:45 FIBA EuroBasket 2025, Grecia-Israele (Sky Sport Basket, pay)
- 15:00 Qualificazioni Mondiali 2026, Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio, pay)
- 17:30 Serie C, Crotone-Cosenza (Rai Sport, Sky Sport Arena)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026, Macedonia del Nord-Lichtenstein (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 Serie C, Livorno-Guidonia Montecelio (Sky Sport Mix, pay)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026, Turchia-Spagna (Sky Sport Max, pay)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026, Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)
- 15:15 La Vuelta, 15a tappa (Eurosport, free)
- 11:00 Moto3, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, pay)
- 11:00 Superbike, GP Francia – Circuit de Nevers Magny-Cours (Sky Sport Max, pay)
- 12:15 Moto2, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, pay)
- 14:00 MotoGP, GP Catalunya – Circuito di Catalogna (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, pay)
- 15:30 Superbike, GP Francia – Circuit de Nevers Magny-Cours (Sky Sport Max, pay)
- 10:30 Mondiali Thailandia 2025, Finale 3°/4° posto (Rai Sport, Rai 2)
- 14:00 Mondiali Thailandia 2025, Finale (Rai 2, free) Italia-Turchia
- 15:00 Coppa del Mondo Inghilterra 2025, Italia-Brasile (Rai Sport, free)
- 20:00 US Open, Finale Maschile (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, pay)
