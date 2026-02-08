Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 8 febbraio 2026: Serie A, B e C, Olimpiadi e coppa Italia volley

Una giornata intensa per gli appassionati di calcio e non solo. Oggi in tv si susseguono moltissimi eventi sportivi che spaziano dal Calcio Femminile e Serie A fino alle competizioni di pallavolo maschile e femminile, senza dimenticare gli emozionanti appuntamenti delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La programmazione copre gare di livello nazionale e internazionale su diversi canali, alcuni in chiaro come Rai Sport e Sportitalia, altri a pagamento come Sky e Dazn. L’Atletica Leggera con il World Athletics Indoor Tour Gold e il Basket NBA completano un palinsesto variegato e ricco.
Segnaliamo inoltre l’importante finale di pallavolo maschile superlega trasmessa in chiaro, oltre ai match di coppa e campionati esteri come la Bundesliga, la Premier League e la Ligue 1. Per gli amanti del tennis, è il giorno della finale ATP 250 a Montpellier, visibile su Sky Sport 1. Insomma, per tutti i gusti e tutte le età, oggi il televisore sarà una vera palestra di emozioni sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Atletica Leggera
- Basket
- Calcio
- Calcio Femminile
- Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Tennis
Atletica Leggera
- 18:00 World Athletics Indoor Tour Gold: Karlsruhe (Sky Sport Arena)
Basket
- 21:00 NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport Basket)
- 22:30 NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport 1)
Calcio
- 00:30 NFL Football Americano: New England Patriots-Seattle Seahawks (Italia 1)
- 11:00 Primavera 1: Cagliari-Inter (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Atalanta-Bologna (Sportitalia)
- 15:00 Primavera 1: Juventus-Verona (Sportitalia)
- 12:30 Serie C: Pontedera-Ternana (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie C: Torres-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)
- 14:30 Serie C: Sambenedettese-Perugia (Sky Sport Max)
- 14:30 Serie C: Triestina-Inter U23 (Sky Sport Mix)
- 15:00 Serie B: Monza-Avellino (Dazn)
- 15:00 Premier League: Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)
- 15:00 Serie A: Lecce-Udinese (Dazn)
- 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Coppa Italia Superlega Pallavolo Maschile: Finale (Rai Sport)
- 17:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Hoffenheim (Sky Sport Mix)
- 17:30 Premier League: Liverpool-Manchester City (Sky Sport 1)
- 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Forlì (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A: Juventus-Lazio (Dazn)
- 20:45 Ligue 1: Paris Saint Germain-Marsiglia (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie A: Bologna-Parma (Dazn)
Calcio Femminile
- 15:45 Serie A: Inter-Fiorentina (Rai Sport)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 11:30 Sci Alpino: Discesa Libera F. (Rai 2)
- 13:00 Varie gare (Rai Sport)
- 14:05 Varie gare (Rai Sport)
- 20:30 Varie gare (Rai Sport)
Pallavolo Femminile
- 16:00 Serie A1: Novara-Milano (Dazn)
- 17:00 Serie A1: Scandicci-Conegliano (Dazn)
Pallavolo Maschile
Tennis
- 11:00 ATP & WTA: 1a Giornata (Sky Sport Tennis)
- 15:00 ATP 250 Montpellier: Finale (Sky Sport 1)
