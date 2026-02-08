Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 8 febbraio 2026: Serie A, B e C, Olimpiadi e coppa Italia volley

Tutti gli appuntamenti live di oggi con calcio, pallavolo, basket, tennis e tante altre discipline sportive.

Una giornata intensa per gli appassionati di calcio e non solo. Oggi in tv si susseguono moltissimi eventi sportivi che spaziano dal Calcio Femminile e Serie A fino alle competizioni di pallavolo maschile e femminile, senza dimenticare gli emozionanti appuntamenti delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La programmazione copre gare di livello nazionale e internazionale su diversi canali, alcuni in chiaro come Rai Sport e Sportitalia, altri a pagamento come Sky e Dazn. L’Atletica Leggera con il World Athletics Indoor Tour Gold e il Basket NBA completano un palinsesto variegato e ricco.
Segnaliamo inoltre l’importante finale di pallavolo maschile superlega trasmessa in chiaro, oltre ai match di coppa e campionati esteri come la Bundesliga, la Premier League e la Ligue 1. Per gli amanti del tennis, è il giorno della finale ATP 250 a Montpellier, visibile su Sky Sport 1. Insomma, per tutti i gusti e tutte le età, oggi il televisore sarà una vera palestra di emozioni sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

  • 18:00 World Athletics Indoor Tour Gold: Karlsruhe (Sky Sport Arena)

Basket

  • 21:00 NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport Basket)
  • 22:30 NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport 1)

Calcio

  • 00:30 NFL Football Americano: New England Patriots-Seattle Seahawks (Italia 1)
  • 11:00 Primavera 1: Cagliari-Inter (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1: Atalanta-Bologna (Sportitalia)
  • 15:00 Primavera 1: Juventus-Verona (Sportitalia)
  • 12:30 Serie C: Pontedera-Ternana (Sky Sport Calcio)
  • 12:30 Serie C: Torres-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)
  • 14:30 Serie C: Sambenedettese-Perugia (Sky Sport Max)
  • 14:30 Serie C: Triestina-Inter U23 (Sky Sport Mix)
  • 15:00 Serie B: Monza-Avellino (Dazn)
  • 15:00 Premier League: Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)
  • 15:00 Serie A: Lecce-Udinese (Dazn)
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Sky Sport Calcio)
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Dazn)
  • 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Sky)
  • 18:00 Coppa Italia Superlega Pallavolo Maschile: Finale (Rai Sport)
  • 17:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Hoffenheim (Sky Sport Mix)
  • 17:30 Premier League: Liverpool-Manchester City (Sky Sport 1)
  • 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Forlì (Sky Sport Arena)
  • 20:45 Serie A: Juventus-Lazio (Dazn)
  • 20:45 Ligue 1: Paris Saint Germain-Marsiglia (Sky Sport Calcio)
  • 12:30 Serie A: Bologna-Parma (Dazn)

Calcio Femminile

  • 15:45 Serie A: Inter-Fiorentina (Rai Sport)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

  • 11:30 Sci Alpino: Discesa Libera F. (Rai 2)
  • 13:00 Varie gare (Rai Sport)
  • 14:05 Varie gare (Rai Sport)
  • 20:30 Varie gare (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

  • 16:00 Serie A1: Novara-Milano (Dazn)
  • 17:00 Serie A1: Scandicci-Conegliano (Dazn)

Pallavolo Maschile

  • 18:00 Coppa Italia Superlega: Finale (Rai Sport)

Tennis

  • 11:00 ATP & WTA: 1a Giornata (Sky Sport Tennis)
  • 15:00 ATP 250 Montpellier: Finale (Sky Sport 1)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

SERIE A:
Bologna - Parma
Lecce - Udinese
Sassuolo - Inter
Juventus - Lazio
SERIE B:
Monza - Avellino

