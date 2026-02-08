Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 8 febbraio 2026: Serie A, B e C, Olimpiadi e coppa Italia volley

Tutti gli appuntamenti live di oggi con calcio, pallavolo, basket, tennis e tante altre discipline sportive.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata intensa per gli appassionati di calcio e non solo. Oggi in tv si susseguono moltissimi eventi sportivi che spaziano dal Calcio Femminile e Serie A fino alle competizioni di pallavolo maschile e femminile, senza dimenticare gli emozionanti appuntamenti delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La programmazione copre gare di livello nazionale e internazionale su diversi canali, alcuni in chiaro come Rai Sport e Sportitalia, altri a pagamento come Sky e Dazn. L’Atletica Leggera con il World Athletics Indoor Tour Gold e il Basket NBA completano un palinsesto variegato e ricco.

Segnaliamo inoltre l’importante finale di pallavolo maschile superlega trasmessa in chiaro, oltre ai match di coppa e campionati esteri come la Bundesliga, la Premier League e la Ligue 1. Per gli amanti del tennis, è il giorno della finale ATP 250 a Montpellier, visibile su Sky Sport 1. Insomma, per tutti i gusti e tutte le età, oggi il televisore sarà una vera palestra di emozioni sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18:00 World Athletics Indoor Tour Gold: Karlsruhe (Sky Sport Arena)

Basket

21:00 NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport Basket)

NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport Basket) 22:30 NBA: Minnesota Timberwolves-LA Clippers (Sky Sport 1)

Calcio

00:30 NFL Football Americano: New England Patriots-Seattle Seahawks (Italia 1)

NFL Football Americano: New England Patriots-Seattle Seahawks (Italia 1) 11:00 Primavera 1: Cagliari-Inter (Sportitalia)

Primavera 1: Cagliari-Inter (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Atalanta-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Atalanta-Bologna (Sportitalia) 15:00 Primavera 1: Juventus-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Juventus-Verona (Sportitalia) 12:30 Serie C: Pontedera-Ternana (Sky Sport Calcio)

Serie C: Pontedera-Ternana (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: Torres-Juventus Next Gen (Sky Sport 1)

Serie C: Torres-Juventus Next Gen (Sky Sport 1) 14:30 Serie C: Sambenedettese-Perugia (Sky Sport Max)

Serie C: Sambenedettese-Perugia (Sky Sport Max) 14:30 Serie C: Triestina-Inter U23 (Sky Sport Mix)

Serie C: Triestina-Inter U23 (Sky Sport Mix) 15:00 Serie B: Monza-Avellino (Dazn)

Serie B: Monza-Avellino (Dazn) 15:00 Premier League: Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Calcio)

Premier League: Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Calcio) 15:00 Serie A: Lecce-Udinese (Dazn)

Serie A: Lecce-Udinese (Dazn) 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Sky Sport Calcio)

Serie A: Sassuolo-Inter (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Dazn)

Serie A: Sassuolo-Inter (Dazn) 18:00 Serie A: Sassuolo-Inter (Sky)

Serie A: Sassuolo-Inter (Sky) 18:00 Coppa Italia Superlega Pallavolo Maschile: Finale (Rai Sport)

Coppa Italia Superlega Pallavolo Maschile: Finale (Rai Sport) 17:30 Bundesliga: Bayern Monaco-Hoffenheim (Sky Sport Mix)

Bundesliga: Bayern Monaco-Hoffenheim (Sky Sport Mix) 17:30 Premier League: Liverpool-Manchester City (Sky Sport 1)

Premier League: Liverpool-Manchester City (Sky Sport 1) 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Forlì (Sky Sport Arena)

Serie C: Vis Pesaro-Forlì (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A: Juventus-Lazio (Dazn)

Serie A: Juventus-Lazio (Dazn) 20:45 Ligue 1: Paris Saint Germain-Marsiglia (Sky Sport Calcio)

Ligue 1: Paris Saint Germain-Marsiglia (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie A: Bologna-Parma (Dazn)

Calcio Femminile

15:45 Serie A: Inter-Fiorentina (Rai Sport)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

11:30 Sci Alpino: Discesa Libera F. (Rai 2)

Sci Alpino: Discesa Libera F. (Rai 2) 13:00 Varie gare (Rai Sport)

Varie gare (Rai Sport) 14:05 Varie gare (Rai Sport)

Varie gare (Rai Sport) 20:30 Varie gare (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Novara-Milano (Dazn)

Serie A1: Novara-Milano (Dazn) 17:00 Serie A1: Scandicci-Conegliano (Dazn)

Pallavolo Maschile

18:00 Coppa Italia Superlega: Finale (Rai Sport)

Tennis

11:00 ATP & WTA: 1a Giornata (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA: 1a Giornata (Sky Sport Tennis) 15:00 ATP 250 Montpellier: Finale (Sky Sport 1)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp