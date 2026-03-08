Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 8 marzo 2026: serie A, Indian Wells, Parigi-Nizza e Paralimpiadi

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo, pallavolo, tennis, baseball, pallanuoto, sci alpino e altre discipline. Si segnalano numerosi eventi di alto livello, con partite clou di Serie A e Serie B, oltre alle gare del Campionato Primavera 1. Tra le curiosità, le sfide di Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 in doppia rotazione sulle reti Rai. Nel tennis sono previste le giornate 4 e 5 dell’ATP & WTA 1000 Indian Wells, mentre in sci alpino si alternano manche di slalom e gare di Super G trasmesse sia da Rai Sport che da Eurosport.
Ampio spazio anche allo sport femminile con la finale di Coppa Italia di pallanuoto e il futsal femminile di Serie A. Nel basket l’attenzione è rivolta alla NBA con due match in contemporanea, entrambi su Sky Sport Basket. Non mancano appuntamenti imperdibili anche per gli amanti del cricket e del baseball. Una vera maratona per gli sportivi che vorranno seguire tutto in diretta TV oggi.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Baseball
- Basket
- Calcio
- Calcio a 5 Femminile
- Ciclismo
- Coppa del Mondo T20 maschile di cricket
- Pallanuoto Femminile
- Pallavolo Maschile
- Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- Sci Alpino
- Tennis
Baseball
- 18:00 World Baseball Classic: Gran Bretagna-Italia (Sky Sport Max)
Basket
- 01:00 NBA: San Antonio-Houston (Sky Sport Basket)
- 18:00 NBA: Cleveland-Boston (Sky Sport Basket)
Calcio
- 09:30 Primavera 1: Roma-Parma (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Inter-Fiorentina (Sportitalia)
- 15:00 Primavera 1: Cagliari-Monza (Sportitalia)
- 12:30 Serie A: Lecce-Cremonese (Dazn)
- 15:00 Serie A: Bologna-Verona (Dazn)
- 15:00 Serie A: Fiorentina-Parma (Dazn)
- 18:00 Serie A: Genoa-Roma (contemporaneamente su Sky, Dazn e Sky Sport Calcio)
- 20:45 Serie A: Milan-Inter (Dazn)
- 12:30 Serie C: Forlì-Livorno (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Trapani-Crotone (Sky Sport Max)
- 12:30 Serie C: Juventus Next Gen-Vis Pesaro (Sky Sport 1)
- 14:30 Serie C: Salernitana-Latina (Sky Sport 1)
- 17:30 Serie C: Sorrento-Benevento (Sky Sport 1)
- 15:00 Ligue 1: Lens-FC Metz (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Ligue 1: Olympique Lione-Paris FC (Sky Sport 1)
- 15:00 Serie B: Catanzaro-Empoli (Dazn)
- 15:00 Serie B: Frosinone-Sampdoria (Dazn)
- 15:00 Serie B: Mantova-Juve Stabia (Dazn)
- 17:15 Serie B: Carrarese-Palermo (Dazn)
- 19:30 Serie B: Pescara-Bari (Dazn)
Calcio a 5 Femminile
- 20:30 Serie A Futsal: Bitonto-Falconara (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 15:20 Parigi-Nizza, 1a tappa (Eurosport 2)
Coppa del Mondo T20 maschile di cricket
- 14:30 Finale (Sky Sport Arena)
Pallanuoto Femminile
- 16:30 Coppa Italia, Finale (Rai Sport)
Pallavolo Maschile
- 17:00 SuperLega: Trento-Civitanova (Dazn)
- 20:30 SuperLega: Modena-Piacenza (Dazn)
Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 08:30 (Rai 2)
- 10:30 (Rai Sport)
- 13:25 (Rai Sport)
- 18:25 (Rai Sport)
Sci Alpino
- 09:30 Coppa del Mondo: Kranjska Gora, Slalom M (1a manche) (Rai Sport, Eurosport)
- 10:45 Coppa del Mondo: Val di Fassa, Super G F (Rai 2, Eurosport)
- 12:30 Coppa del Mondo: Kranjska Gora, Slalom M (2a manche) (Rai Sport, Eurosport)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 4a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)
- 19:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells, 5a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.