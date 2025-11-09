Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 9 novembre 2025: Serie A, Motogp, F1, Atp Finals

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi, dagli sport più amati alle discipline internazionali.

Una giornata intensa dedicata a diverse discipline sportive con un palinsesto ricco e variegato per gli appassionati di ogni età. Tra gli eventi principali spiccano le competizioni di calcio, che vedono protagonisti campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Premier League con match di grande interesse come Roma-Udinese e Manchester City-Liverpool. Il motociclismo anima la giornata con la 21ª tappa del GP Portogallo nelle categorie Moto2, MotoGP e Moto3, trasmesse sulle piattaforme Sky. Anche il tennis è protagonista con l’ATP Finals Torino 2025, che offre sessioni diurne e serali sia di singolare che di doppio, con trasmissioni Rai e Sky dedicate. La pallavolo femminile illumina il pomeriggio e la sera con la Serie A1 mentre la basket propone incontri di Serie A, Serie A2 e NBA, con partite in chiaro e a pagamento. Presenti inoltre appuntamenti di rugby con test match di alto profilo e l’attesa gara di automobilismo con il GP di San Paolo, evento clou del calendario sportivo odierno. Un’offerta televisiva ricca che accontenta appassionati di sport individuali e di squadra, dando spazio alle eccellenze italiane e internazionali.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

18:00 Formula 1: GP San Paolo – Autodromo Jose Carlos Pace – Interlagos (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Basket

00:00 NBA: Memphis-Oklahoma City (Sky Sport Basket)

12:00 Serie A: Trapani Shark-Vanoli Cremona (Sky Sport Basket)

12:30 Serie A2: Pesaro-Scafati (Rai Sport)

16:00 Serie A: Brescia-Trieste (Sky Sport Basket)

Calcio e Volley

11:00 Primavera 1: Atalanta-Napoli (Sportitalia)

13:00 Primavera 1: Roma-Inter (Sportitalia)

12:30 Serie C: Juventus Next Gen-Forlì (Sky Sport Mix, Sky Sport Calcio)

14:30 Serie C: Union Brescia-Alcione Milano (Sky Sport Mix)

15:00 Premier League: Brentford-Newcastle (Sky Sport Arena, Sky Sport Calcio)

15:00 Serie A: Bologna-Napoli (Dazn)

15:00 Serie A: Genoa-Fiorentina (Dazn)

15:00 Serie B: Cesena-Avellino (Dazn)

16:00 Pallavolo Femminile Serie A1: Conegliano-Vallefoglia (Dazn)

16:00 Rugby Test Match: Galles-Argentina (Sky Sport Max)

17:00 Pallavolo Femminile Serie A1: Perugia-Novara (Dazn)

17:00 Pallavolo Femminile Serie A1: Cuneo-Milano (Dazn)

17:15 Serie B: Pescara-Monza (Dazn)

17:30 Bundesliga: Stoccarda-Augsburg (Sky Sport Mix)

17:30 Premier League: Manchester City-Liverpool (Sky Sport Arena)

18:00 Serie A: Roma-Udinese (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

18:00 Pallavolo Femminile Serie A1: Firenze-San Giovanni in Marignano (Rai Sport)

19:30 Bundesliga: Eintracht-Mainz (Sky Sport Max)

20:30 Serie C: Ternana-Vis Pesaro (Sky Sport Mix)

20:30 Serie C: Foggia-Benevento (Sky Sport Arena)

20:30 Pallavolo Maschile SuperLega: Piacenza-Perugia (Rai Sport)

20:45 Serie A: Inter-Lazio (Dazn)

20:45 Ligue 1: Olympique Lione-PSG (Sky Sport Calcio)

Motociclismo

12:15 Moto2: GP Portogallo – Algarve International Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

14:00 MotoGP: GP Portogallo – Algarve International Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

15:30 Moto3: GP Portogallo – Algarve International Circuit (Sky Sport MotoGP)

Pallavolo Femminile

16:00 Serie A1: Conegliano-Vallefoglia (Dazn)

17:00 Serie A1: Perugia-Novara (Dazn)

17:00 Serie A1: Cuneo-Milano (Dazn)

18:00 Serie A1: Firenze-San Giovanni in Marignano (Rai Sport)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Piacenza-Perugia (Rai Sport)

Rugby

16:10 Test Match: Galles-Argentina (Sky Sport Max)

Tennis

11:30 ATP Finals Torino 2025 Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Tennis)

14:00 ATP Finals Torino 2025 Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Tennis)

14:00 ATP Finals Torino 2025 1a giornata (Rai 2)

18:00 ATP Finals Torino 2025 Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis)

20:30 ATP Finals Torino 2025 Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

