Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 1 gennaio 2026: Liverpool-Leeds e Sunderland-City in Premier

Oggi su Sky Sport Basket e Sky Sport Calcio le sfide NBA e Premier League più attese

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un’ampia scelta di eventi dedicati principalmente al basket e al calcio, protagonisti assoluti del palinsesto di giornata. Gli appassionati di basket avranno modo di seguire un incontro di alto livello della NBA, con la sfida tra Dallas e Philadelphia, in onda durante le prime ore del mattino, trasmessa in pay TV su Sky Sport Basket.
Per gli amanti del calcio, la giornata è ricca di emozioni con numerose partite del massimo campionato inglese, la Premier League. Si segnala un doppio appuntamento serale di grande interesse con Brentford-Tottenham e Sunderland-Manchester City, che sarà possibile vedere su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio. Ma non mancano anche sfide pomeridiane come Crystal Palace-Fulham e Liverpool-Leeds United, per un programma che soddisferà tutti i tifosi del pallone, grazie alla presenza di squadre di primo piano e alla qualità degli incontri proposti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 02:30 NBA: Dallas-Philadelphia (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 18:30 Premier League: Crystal Palace-Fulham (Sky Sport Calcio)
  • 18:30 Premier League: Liverpool-Leeds United (Sky Sport 1)
  • 21:00 Premier League: Brentford-Tottenham (Sky Sport Calcio)
  • 21:00 Premier League: Sunderland-Manchester City (Sky Sport 1)

