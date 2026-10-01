Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 1 ottobre: Nations League, Eurolega e tennis

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella che attende gli appassionati italiani oggi. Gli occhi saranno puntati soprattutto sul calcio con le partite delle Qualificazioni Coppa d’Africa e della UEFA Nations League, che vedranno squadre come Germania, Serbia, Danimarca, Portogallo e Italia impegnate in sfide di alto livello. Ma non mancheranno emozioni nemmeno per gli amanti del tennis, con diversi match del circuito ATP & WTA proposti in diretta sui canali Sky dedicati. Interessante anche il basket, con l’atteso incontro di Eurolega tra Hapoel Tel Aviv e Real Madrid trasmesso in prima serata. Oltre alla varietà delle competizioni, si segnalano diverse possibilità di visione sia in chiaro sia a pagamento, rispondendo così a tutte le esigenze dei tifosi e appassionati di sport.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.