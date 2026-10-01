Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 1 ottobre: Nations League, Eurolega e tennis

Scopri tutti gli appuntamenti in diretta con calcio, tennis e basket per oggi.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella che attende gli appassionati italiani oggi. Gli occhi saranno puntati soprattutto sul calcio con le partite delle Qualificazioni Coppa d’Africa e della UEFA Nations League, che vedranno squadre come Germania, Serbia, Danimarca, Portogallo e Italia impegnate in sfide di alto livello. Ma non mancheranno emozioni nemmeno per gli amanti del tennis, con diversi match del circuito ATP & WTA proposti in diretta sui canali Sky dedicati. Interessante anche il basket, con l’atteso incontro di Eurolega tra Hapoel Tel Aviv e Real Madrid trasmesso in prima serata. Oltre alla varietà delle competizioni, si segnalano diverse possibilità di visione sia in chiaro sia a pagamento, rispondendo così a tutte le esigenze dei tifosi e appassionati di sport.