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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 1 ottobre: Nations League, Eurolega e tennis

Scopri tutti gli appuntamenti in diretta con calcio, tennis e basket per oggi.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella che attende gli appassionati italiani oggi. Gli occhi saranno puntati soprattutto sul calcio con le partite delle Qualificazioni Coppa d’Africa e della UEFA Nations League, che vedranno squadre come Germania, Serbia, Danimarca, Portogallo e Italia impegnate in sfide di alto livello. Ma non mancheranno emozioni nemmeno per gli amanti del tennis, con diversi match del circuito ATP & WTA proposti in diretta sui canali Sky dedicati. Interessante anche il basket, con l’atteso incontro di Eurolega tra Hapoel Tel Aviv e Real Madrid trasmesso in prima serata. Oltre alla varietà delle competizioni, si segnalano diverse possibilità di visione sia in chiaro sia a pagamento, rispondendo così a tutte le esigenze dei tifosi e appassionati di sport.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 19:00 Eurolega: Hapoel Tel Aviv - Real Madrid (Sky Sport Max, a pagamento)

Calcio

  • 18:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Guinea - Kenya (Sportitalia, gratuito)
  • 18:00 UEFA Nations League: Azerbaijan - Liechtenstein (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 18:30 Qualificazioni Europei U21 2027: Armenia - Italia (Rai 2, gratuito)
  • 20:45 UEFA Nations League: Germania - Serbia (Sky Sport Arena, a pagamento)
  • 20:45 UEFA Nations League: Danimarca - Portogallo (20, gratuito)
  • 20:45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, a pagamento)
  • 20:45 UEFA Nations League: Danimarca - Portogallo (Sky Sport 1, a pagamento)

Tennis

  • 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, a pagamento)
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)
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Vivai Bellomo

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