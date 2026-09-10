Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 10 settembre 2026: Champions League, Us Open e Italvolley

Tanti eventi sportivi in diretta, dal calcio alla pallavolo, passando per ciclismo, tennis e beach soccer femminile.

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La giornata odierna offre una ricca programmazione dedicata agli appassionati di calcio, ciclismo, pallavolo maschile, tennis, beach soccer femminile e basket femminile. Le emittenti italiane si preparano a trasmettere numerosi eventi in diretta, con appuntamenti sia free sia a pagamento. Da segnalare il grande interesse legato alla UEFA Champions League con le sfide in programma come Psv-Shakhtar Donetsk, Fenerbahce-Roma, Bayern Monaco-Bodo Glimt e molte altre, trasmesse principalmente su Sky e i suoi canali dedicati. Sul versante ciclismo, spazio a La Vuelta con la sua 18a tappa e alla Coppa Sabatini in diretta su Eurosport e Rai Sport. Oggi non mancano emozioni anche nel beach soccer femminile con l’atteso incontro Italia-Spagna valido per l’Euroleague Superfinal 2026, trasmesso su Rai Sport. Per gli amanti della pallavolo maschile, la nazionale italiana scenderà in campo contro la Svezia negli Europei 2026, visibile su Rai 2 e diversi canali Sky. Infine, il tennis domina la notte con le semifinali femminili e la 12a giornata degli US Open su Sky Sport Tennis. Una giornata ricca di sport ed emozioni da non perdere, con eventi per tutti i gusti e preferenze.