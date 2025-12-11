Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 11 dicembre 2025: Europa League ed Eurolega

Scopri la programmazione sportiva di oggi con calcio, basket e pallavolo in diretta TV

La giornata di oggi propone una ricca programmazione dedicata agli appassionati di Basket, Calcio e Pallavolo Maschile. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono le sfide di Eurolega con protagoniste squadre italiane e internazionali, mentre nel calcio si segnalano i match della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, con diverse partite in diretta sia su canali pay che in chiaro. Inoltre, gli amanti della pallavolo maschile potranno seguire la partita di CEV Champions League che vede impegnate Trento e Ljubljana. Le partite si susseguono in orari pomeridiani e serali, con diverse opzioni per tutti i tifosi che vogliono godersi le emozioni dello sport comodamente da casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA, Milwaukee Bucks-Boston Celtics (Sky Sport Basket, pay)

20:30 Eurolega, Valencia-Efes (Sky Sport Mix, pay)

20:30 Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:45 UEFA Europa League, Utrech-Nottingham Forest (Sky Sport Max, pay)

18:45 UEFA Conference League, Fiorentina-Dynamo Kiev (Sky, pay)

18:45 Diretta Gol Europa e Conference League, Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio, pay)

20:30 UEFA Europa League, Basilea-Aston Villa (TV8, gratuito)

21:00 UEFA Europa League, Basilea-Aston Villa (Sky Sport Max, pay)

21:00 UEFA Europa League, Celtic-Roma (Sky Sport 1, pay)

21:00 UEFA Europa League, Celtic-Roma (Sky, pay)

21:00 UEFA Europa League, Celta Vigo-Bologna (Sky Sport Calcio, pay)

21:00 UEFA Europa League, Celta Vigo-Bologna (Sky, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 CEV Champions League, Trento-Ljubljana (Sky Sport Arena, pay)

