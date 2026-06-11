Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 11 giugno: Messico-Sudafrica, al via i Mondiali, Rai o Dazn?

Scopri gli eventi sportivi in diretta tv con calcio, basket, ciclismo e tennis per oggi

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La giornata odierna offre un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di ciclismo, basket, calcio e tennis, con dirette disponibili su diverse emittenti italiane, sia gratuite che a pagamento. Tra gli eventi da non perdere spicca la 5a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpe per gli amanti delle due ruote, trasmessa in chiaro su Eurosport, che garantisce una visione accessibile a tutti. Il basket mette in scena la sfida del campionato di Serie A tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, con più possibilità di visione, tra Sky Sport Basket, Sky Sport 1 e la tv gratuita Cielo, alle 20:00. Per il calcio, la serata si accende con la partita dei Mondiali 2026 Messico-Sudafrica, disponibile sia in pay tv su Dazn alle 21:00, sia in chiaro su Rai 1. Inoltre, il Campionato Nazionale Giovanile U18 propone due semifinali importanti in diretta su Sky Sport Calcio a partire dalle 17:30. Infine, gli appassionati di tennis potranno seguire gli incontri dell’ATP & WTA in contemporanea su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, tutti a partire dalle 11:00. La varietà di scelte e canali rende la giornata ricca di sport e intrattenimento televisivo per tutti i gusti e livelli di abbonamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpe, 5a tappa (Eurosport, in chiaro)

Basket

20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport Basket, Sky Sport 1 a pagamento; Cielo in chiaro)

Calcio

17:30 Campionato Nazionale Giovanile U18, Semifinale 1 (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Campionato Nazionale Giovanile U18, Semifinale 1 (Sky Sport Calcio, a pagamento) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport 1, a pagamento)

Serie A: Olimpia Milano-Reyer Venezia (Sky Sport 1, a pagamento) 20:30 Campionato Nazionale Giovanile U18, Semifinale 2 (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Campionato Nazionale Giovanile U18, Semifinale 2 (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 Mondiali 2026: Messico-Sudafrica (Dazn a pagamento; Rai 1 in chiaro)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, tutti a pagamento)

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