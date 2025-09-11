Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 11 settembre 2025: la crono alla Vuelta con Ganna

Tante dirette sportive tra ciclismo, tennis e beach soccer femminile oggi in TV

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un palinsesto ricco e variegato dedicato a diversi sport, che cattureranno l’attenzione degli appassionati in tutta Italia. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo grandi eventi di ciclismo come la 18ª tappa de La Vuelta e la Coppa Sabatini, entrambi trasmessi in chiaro su Rai Sport ed Eurosport senza costi aggiuntivi, consentendo a un pubblico ampio di seguire con passione queste corse su strada. Il beach soccer femminile sarà protagonista con la partita della Euro Beach Soccer League 2025, Ucraina-Italia, con diretta su Rai Sport, un evento da non perdere per gli amanti del calcio sulla sabbia in chiave femminile. Il tennis si conferma uno degli sport più seguiti, con diverse trasmissioni live dell’ATP & WTA su canali Sky, ma in pay TV, a sottolineare la sua grande popolarità e la qualità delle competizioni in corso. L’approfondimento su questi eventi sottolinea la ricchezza dell’offerta televisiva odierna, che consente di seguire gli appuntamenti sportivi più importanti direttamente dal proprio salotto, nella massima comodità e qualità.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Beach Soccer Femminile

18:00 Euro Beach Soccer League 2025: Ucraina-Italia (Rai Sport)

Ciclismo

14:45 La Vuelta, 18a tappa (Eurosport)

15:10 Coppa Sabatini (Rai Sport)

Tennis

00:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay TV)

20:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay TV)

20:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)

