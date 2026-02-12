Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 febbraio 2026: Milano Cortina ed Eurolega

Programmazione ricca con Olimpiadi Invernali, calcio, basket, tennis e pallavolo da non perdere

La giornata sportiva televisiva di oggi si presenta molto intensa, con una ricca offerta che abbraccia diverse discipline. Tra le protagoniste, spiccano senza dubbio le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con numerose dirette dedicate tra cui spicca la spettacolare gara di Sci Alpino con il Super G femminile in programma su Rai 2. Il calcio si conferma un punto fisso per gli appassionati, con partite di campionati nazionali e internazionali come la Premier League, la Serie C e la Liga Profesional trasmesse sulle emittenti Sky Sport e Sportitalia. Tra gli appuntamenti imperdibili anche il basket con le sfide di Eurolega che vedono in campo squadre di grande livello, trasmesse su Sky Sport. Non mancano poi gli incontri di tennis ATP e WTA in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, e la pallavolo maschile con le gare di Champions League CEV, seguito con grande attenzione dagli appassionati del volley. Appuntamenti a pagamento e in chiaro si susseguono durante tutta la giornata, garantendo un palinsesto che soddisfa tutti i tifosi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:30 Eurolega: Efes-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento)

Eurolega: Efes-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento) 20:15 Eurolega: Olympiacos-Stella Rossa (Sky Sport Max, a pagamento)

Calcio

01:15 Liga Profesional: Argentinos-River Plate (Sportitalia, in chiaro)

Liga Profesional: Argentinos-River Plate (Sportitalia, in chiaro) 18:00 Serie C: Juventus Next Gen-Sambenedettese (Sky Sport 1, a pagamento)

Serie C: Juventus Next Gen-Sambenedettese (Sky Sport 1, a pagamento) 18:00 Serie C: Guidonia Montecelio-Bra (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Serie C: Guidonia Montecelio-Bra (Sky Sport Calcio, a pagamento) 20:30 Serie C: Ternana-Ravenna (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Serie C: Ternana-Ravenna (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 Premier League: Brentford-Arsenal (Sky Sport 1, a pagamento)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:00 Diretta generica (Rai Sport, in chiaro)

Diretta generica (Rai Sport, in chiaro) 09:30 Diretta generica (Rai 2, in chiaro)

Diretta generica (Rai 2, in chiaro) 11:00 Diretta generica (Rai 2, in chiaro)

Diretta generica (Rai 2, in chiaro) 13:30 Diretta generica (Rai 2, in chiaro)

Diretta generica (Rai 2, in chiaro) 18:10 Diretta generica (Rai 2, in chiaro)

Diretta generica (Rai 2, in chiaro) 19:00 Diretta generica (Rai Sport, in chiaro)

Diretta generica (Rai Sport, in chiaro) 21:00 Diretta generica (Rai 2, in chiaro)

Sci Alpino

11:30 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Super G F. (Rai 2, in chiaro)

Pallavolo Maschile

18:00 CEV Champions League: Praga-Perugia (Sky Sport Arena, a pagamento)

CEV Champions League: Praga-Perugia (Sky Sport Arena, a pagamento) 20:00 CEV Champions League: Lubiana-Trentino (Sky Sport Mix, a pagamento)

CEV Champions League: Lubiana-Trentino (Sky Sport Mix, a pagamento) 20:00 CEV Champions League: Lubiana-Trentino (Sky Sport Arena, a pagamento)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)

