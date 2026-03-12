Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo 2026: Sinner sfida Tien, Europa League ed Eurolega

Tutte le partite e le gare in diretta sui principali canali sportivi italiani

Una giornata ricca di eventi dedicata agli appassionati di calcio, basket, tennis, ciclismo e tanto altro. Dal pomeriggio fino alla sera tardi, le principali competizioni continentali e mondiali si susseguono in diretta sugli schermi italiani. Il calcio domina la scena con la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League e UEFA Conference League, con squadre di rilievo come Fiorentina, Roma, Nottingham Forest e molte altre in campo. Per gli amanti del basket, l’Eurolega propone incontri di grande spessore con squadre come Monaco e Virtus Bologna. Immancabili anche le fasi decisive dei tornei di tennis, grazie agli ATP e WTA 1000 di Indian Wells, mentre il ciclismo continua con le tappe della Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, trasmesse anche in chiaro. Infine, seguiremo le emozioni delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con le gare trasmesse da Rai Sport e Rai 2, a conferma di un palinsesto sportivo diversificato e completo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

Eurolega: Monaco-Olympiacos (Sky Sport Mix, Sky Sport Max) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Partizan Belgrado (Sky Sport Basket)

Eurolega: Virtus Bologna-Partizan Belgrado (Sky Sport Basket) 22:45 Basket Femminile, Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Nuova Zelanda-Italia (Rai Sport, Sky Sport Basket)

Calcio

UEFA Europa League: Celta Vigo-Olympique Lione (Sky) 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

Tirreno-Adriatico: 4a tappa. Tagliacozzo-Martinsicuro (Rai 2) 15:45 Parigi-Nizza: 5a tappa (Eurosport 2)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

. (Rai 2) 12:55 . (Rai Sport)

Tennis

WTA 1000 Indian Wells: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis) 23:00 WTA 1000 Indian Wells: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)

