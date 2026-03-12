Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo 2026: Sinner sfida Tien, Europa League ed Eurolega

Una giornata ricca di eventi dedicata agli appassionati di calcio, basket, tennis, ciclismo e tanto altro. Dal pomeriggio fino alla sera tardi, le principali competizioni continentali e mondiali si susseguono in diretta sugli schermi italiani. Il calcio domina la scena con la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League e UEFA Conference League, con squadre di rilievo come Fiorentina, Roma, Nottingham Forest e molte altre in campo. Per gli amanti del basket, l’Eurolega propone incontri di grande spessore con squadre come Monaco e Virtus Bologna. Immancabili anche le fasi decisive dei tornei di tennis, grazie agli ATP e WTA 1000 di Indian Wells, mentre il ciclismo continua con le tappe della Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, trasmesse anche in chiaro. Infine, seguiremo le emozioni delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con le gare trasmesse da Rai Sport e Rai 2, a conferma di un palinsesto sportivo diversificato e completo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 19:00 Eurolega: Monaco-Olympiacos (Sky Sport Mix, Sky Sport Max)
- 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Partizan Belgrado (Sky Sport Basket)
- 22:45 Basket Femminile, Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Nuova Zelanda-Italia (Rai Sport, Sky Sport Basket)
Calcio
- 01:30 Liga Profesional: Huracan-River Plate (Sportitalia, gratuito)
- 18:00 Calcio Femminile, Coppa Italia: Roma-Inter (Sky Sport Calcio)
- 18:45 UEFA Europa League: Bologna-Roma (Sky, Sky Sport 1)
- 18:45 UEFA Europa League: Panathinaikos-Real Betis (Sky)
- 18:45 UEFA Europa League: Lille-Aston Villa (Sky)
- 18:45 UEFA Europa League: Stoccarda-Porto (Sky)
- 21:00 UEFA Conference League: Fiorentina-Rakow (Sky, Sky Sport 1)
- 21:00 UEFA Europa League: Genk-Friburgo (Sky)
- 21:00 UEFA Europa League: Ferencvaros-Sporting Braga (Sky)
- 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Midtjylland (Sky, Sky Sport Max, TV8 [gratuito])
- 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Olympique Lione (Sky)
- 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 12:55 Tirreno-Adriatico: 4a tappa. Tagliacozzo-Martinsicuro (Eurosport 2)
- 13:05 Tirreno-Adriatico: 4a tappa. Tagliacozzo-Martinsicuro (Rai 2)
- 15:45 Parigi-Nizza: 5a tappa (Eurosport 2)
Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 08:45 . (Rai 2)
- 11:00 . (Rai 2)
- 12:55 . (Rai Sport)
Tennis
- 01:00 ATP Masters 1000 Indian Wells: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)
- 01:00 WTA 1000 Indian Wells: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena, Sky Sport 1)
- 03:00 ATP Masters 1000 Indian Wells: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena, Sky Sport 1)
- 19:00 ATP Masters 1000 Indian Wells: 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
- 19:00 WTA 1000 Indian Wells: 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Arena)
- 20:30 ATP Masters 1000 Indian Wells: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
- 21:00 WTA 1000 Indian Wells: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
- 23:00 WTA 1000 Indian Wells: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.