Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 13 novembre 2025: Moldavia-Italia, Atp Finals con Musetti ed Eurolega basket

Tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane: calcio, tennis, basket e pallavolo.

Oggi la programmazione televisiva offre una ricca selezione di eventi sportivi dedicati agli appassionati di diverse discipline. Tra le protagoniste troviamo senza dubbio il calcio, con le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 che vedono impegnate squadre come Italia, Francia, Moldavia e Norvegia, visibili anche su canali free come Rai 1 e Rai 2 per seguire da vicino tutte le emozioni delle partite. Non mancano poi le intense sessioni del tennis, con l’ATP Finals Torino 2025 che propone sia incontri di singolare (in campo anche Musetti) sia di doppio, visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e l’emittente Rai 2 senza necessità di abbonamento in alcuni casi.

Per gli amanti del basket, la Eurolega offre appuntamenti di alto livello con match come Fenerbahce Beko contro Hapoel Tel Aviv e Real Madrid contro Panathinaikos, trasmessi principalmente su Sky Sport Basket e Sky Sport Mix con la formula pay per view. A completare il quadro lo spettacolo della pallavolo maschile con Perugia-Cuneo in diretta su Rai Sport, accessibile senza alcun costo aggiuntivo. Una giornata intensa e variegata che soddisfa i gusti di ogni tifoso, con una copertura televisiva sia free che pay che garantisce la visione degli eventi principali del giorno.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

18:45 Eurolega: Fenerbahce Beko-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket)

Eurolega: Fenerbahce Beko-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Basket) 20:45 Eurolega: Real Madrid-Panathinaikos Aktor (Sky Sport Basket)

Eurolega: Real Madrid-Panathinaikos Aktor (Sky Sport Basket) 20:45 Eurolega: Real Madrid-Panathinaikos Aktor (Sky Sport Mix)

Calcio

18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Estonia (Sky Sport Arena, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Estonia (Sky Sport Arena, pay) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay) 20:35 ATP Finals Torino 2025 – 5a giornata: Musetti-Alcaraz (Rai 2, free)

ATP Finals Torino 2025 – 5a giornata: Musetti-Alcaraz (Rai 2, free) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Moldavia-Italia (Rai 1, free)

Qualificazioni Mondiali 2026: Moldavia-Italia (Rai 1, free) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Francia-Ucraina (Sky Sport Arena, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Francia-Ucraina (Sky Sport Arena, pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Perugia-Cuneo (Rai Sport, free)

Tennis

11:30 ATP Finals Torino 2025: Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

ATP Finals Torino 2025: Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay) 14:00 ATP Finals Torino 2025: Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

ATP Finals Torino 2025: Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay) 18:00 ATP Finals Torino 2025: Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

ATP Finals Torino 2025: Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay) 20:30 ATP Finals Torino 2025: Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

