Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 14 agosto: Napoli-Olympiacos e Italia-Argentina di basket

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con calcio, tennis, basket e ciclismo in diretta TV.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo, con un palinsesto che soddisfa diversi gusti sportivi. La programmazione televisiva di oggi propone incontri di alto livello e momenti emozionanti come le amichevoli internazionali e le tappe di importanti gare ciclistiche. Nel calcio, spiccano le sfide amichevoli e le partite de “The Women’s Cup” che vedono Juventus, Inter e altre squadre impegnate in match interessanti e avvincenti. Per gli appassionati di basket l’atteso incontro tra Italia e Argentina sarà sicuramente uno spettacolo imperdibile. Grande attenzione anche al tennis, con la 8a giornata e i quarti di finale dell’ATP 1000 Cincinnati trasmessi su più canali, garantendo una copertura capillare per seguire ogni scambio. Il ciclismo entra nel vivo con le tappe del Giro della Repubblica Ceca e del Giro di Danimarca, visibili su canali gratuiti come Eurosport 2. Un’offerta completa dove il palinsesto sportivo del giorno promette emozioni e adrenalina per gli spettatori di tutte le età.

Non mancano le dirette pay per chi cerca il top della qualità e delle competizioni più seguite, mentre gli appassionati di sport all’aperto possono godersi contenuti gratuiti e molto avvincenti. Le partite e le gare elencate assicurano una giornata all’insegna della passione sportiva, con una vasta scelta di discipline e competizioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:00 Amichevole Internazionale: Italia-Argentina (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

CALCIO

17:00 Amichevole: Napoli-Olympiacos (Dazn)

Amichevole: Napoli-Olympiacos (Dazn) 17:00 The Women’s Cup: Juventus-Como (Sky Sport Calcio)

The Women’s Cup: Juventus-Como (Sky Sport Calcio) 20:00 The Women’s Cup: Inter-Atletico Madrid (Sky Sport Calcio)

CICLISMO

14:30 Giro della Repubblica Ceca, 1a Tappa (Eurosport 2)

Giro della Repubblica Ceca, 1a Tappa (Eurosport 2) 16:00 Giro di Danimarca, 3a Tappa (Eurosport 2)

TENNIS

01:00 ATP & WTA Cincinnati, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP & WTA Cincinnati, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 02:30 ATP 1000 Cincinnati, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP 1000 Cincinnati, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 17:00 ATP & WTA Cincinnati, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Max)

ATP & WTA Cincinnati, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Max) 21:00 ATP 1000 Cincinnati, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp