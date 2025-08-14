Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 14 agosto: Napoli-Olympiacos e Italia-Argentina di basket

Una giornata ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo, con un palinsesto che soddisfa diversi gusti sportivi. La programmazione televisiva di oggi propone incontri di alto livello e momenti emozionanti come le amichevoli internazionali e le tappe di importanti gare ciclistiche. Nel calcio, spiccano le sfide amichevoli e le partite de “The Women’s Cup” che vedono Juventus, Inter e altre squadre impegnate in match interessanti e avvincenti. Per gli appassionati di basket l’atteso incontro tra Italia e Argentina sarà sicuramente uno spettacolo imperdibile. Grande attenzione anche al tennis, con la 8a giornata e i quarti di finale dell’ATP 1000 Cincinnati trasmessi su più canali, garantendo una copertura capillare per seguire ogni scambio. Il ciclismo entra nel vivo con le tappe del Giro della Repubblica Ceca e del Giro di Danimarca, visibili su canali gratuiti come Eurosport 2. Un’offerta completa dove il palinsesto sportivo del giorno promette emozioni e adrenalina per gli spettatori di tutte le età.
Non mancano le dirette pay per chi cerca il top della qualità e delle competizioni più seguite, mentre gli appassionati di sport all’aperto possono godersi contenuti gratuiti e molto avvincenti. Le partite e le gare elencate assicurano una giornata all’insegna della passione sportiva, con una vasta scelta di discipline e competizioni.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:00 Amichevole Internazionale: Italia-Argentina (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
CALCIO
- 17:00 Amichevole: Napoli-Olympiacos (Dazn)
- 17:00 The Women’s Cup: Juventus-Como (Sky Sport Calcio)
- 20:00 The Women’s Cup: Inter-Atletico Madrid (Sky Sport Calcio)
CICLISMO
- 14:30 Giro della Repubblica Ceca, 1a Tappa (Eurosport 2)
- 16:00 Giro di Danimarca, 3a Tappa (Eurosport 2)
TENNIS
- 01:00 ATP & WTA Cincinnati, 8a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 02:30 ATP 1000 Cincinnati, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati, 8a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Max)
- 21:00 ATP 1000 Cincinnati, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)
