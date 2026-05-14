Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 14 maggio 2026: Sinner a Roma, Giro d'Italia e Italia-Francia di volley donne

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV oggi, dal ciclismo al tennis fino alla pallavolo femminile.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto all’insegna di diverse discipline, con un’offerta televisiva che copre tanti interessi e appassionati. Tra gli eventi più attesi figurano le tappe cruciali del ciclismo, con la 5a tappa del Giro dell’Azerbaijan e soprattutto la 6a tappa del prestigioso Giro d’Italia, seguita da più canali in diretta. Per gli amanti della racchetta, non mancano le emozioni dagli Internazionali di Roma, con il tennis in primo piano: si disputano infatti sia i quarti di finale maschili dell’ATP 1000 sia le semifinali singolari femminili del WTA 1000. L’offerta è ampia e fruibile sia in chiaro che su piattaforme pay, garantendo una copertura completa. Da segnalare infine anche le amichevoli di pallavolo femminile con la nazionale italiana impegnata contro la Francia, evento seguito da più canali sia free che a pagamento, per una serata di sport al femminile molto coinvolgente. Un programma ricco e variegato che conferma ancora una volta la qualità delle proposte sportive trasmesse oggi in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

10:00 Giro dell’Azerbaijan – 5a tappa (Eurosport, free)

Giro dell’Azerbaijan – 5a tappa (Eurosport, free) 13:45 Giro d’Italia – 6a tappa: Paestum-Napoli (Eurosport, free)

Giro d’Italia – 6a tappa: Paestum-Napoli (Eurosport, free) 13:50 Giro d’Italia – 6a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, free)

Giro d’Italia – 6a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, free) 14:05 Giro d’Italia – 6a tappa: Paestum-Napoli (Rai 2, free)

Pallavolo Femminile

21:00 Amichevole: Italia vs Francia (Rai Sport, free)

Amichevole: Italia vs Francia (Rai Sport, free) 21:00 Amichevole: Italia vs Francia (Sky Sport 1, pay)

Amichevole: Italia vs Francia (Sky Sport 1, pay) 21:00 Amichevole: Italia vs Francia (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

13:00 ATP 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (TV8, free)

ATP 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (TV8, free) 13:00 ATP 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 13:00 ATP 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Roma – 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay) 15:00 WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 15:00 WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Roma – 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay) 19:00 ATP 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (TV8, free)

ATP 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (TV8, free) 19:00 WTA 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Roma – 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 19:00 ATP 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay) 20:30 ATP 1000 Roma – 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp