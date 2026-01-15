Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 15 gennaio 2026: serie A ed Eurolega

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV sui principali canali italiani

Un’intensa giornata dedicata agli appassionati di basket, calcio, pallanuoto, pallavolo e soprattutto tennis anima la programmazione sportiva odierna sulle reti italiane. Il tennis offre molteplici semifinali di alto livello con ATP e WTA in scena a Adelaide, Auckland e altre importanti competizioni internazionali, prevalentemente su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Per gli amanti del calcio, il campionato di Serie A propone due partite fondamentali con Verona-Bologna e Como-Milan, entrambe in diretta su DAZN. Nel basket, Eurolega di grande spessore con sfide italiane come Virtus Bologna e Olimpia Milano, visibili su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Non mancano le emozioni della pallanuoto maschile con Romania-Italia agli Europei di Belgrado, gratuitamente su Rai Sport, e quelle della pallavolo femminile con la Champions League CEV con il match Conegliano-Dresdner Sc su Sky Sport Arena. Una programmazione ricca che soddisfa ogni palato sportivo, sia per chi ama lo spettacolo internazionale sia per chi segue le competizioni nazionali con grande passione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

17:00 Eurolega: Dubai-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Stella Rossa (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

18:30 Serie A, 16a giornata: Verona-Bologna (Dazn)

20:45 Serie A, 16a giornata: Como-Milan (Dazn)

Pallanuoto Maschile

15:15 Europei Belgrado 2026: Romania-Italia (Rai Sport, libero)

Pallavolo Femminile

20:30 CEV Champions League: Conegliano-Dresdner Sc (Sky Sport Arena)

Tennis

01:00 ATP 250 Auckland – 1a Semifinale (Sky Sport 1)

01:30 WTA 500 Adelaide – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

03:00 ATP 250 Auckland – 2a Semifinale (Sky Sport 1)

03:30 ATP 250 Adelaide – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

05:30 WTA 500 Adelaide – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

06:00 ATP & WTA – programmazione generica (Sky Sport Tennis)

08:00 ATP & WTA – programmazione generica (Sky Sport 1)

