Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre 2026: tennis, Mondiali di ciclismo ed Europa League

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane oggi 15 ottobre.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi quella di oggi, 15 ottobre 2026, con una varietà di discipline che accendono l’entusiasmo degli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo. Sul fronte del calcio i riflettori sono puntati sulla UEFA Europa League e sulla UEFA Conference League con una valanga di partite distribuite su diversi canali Sky, TV8 e Sportitalia, mentre gli amanti del basket potranno seguire le sfide di Eurolega con Olimpia Milano e Fenerbahce in campo. Per gli appassionati di tennis, continuano gli incontri dei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Wuhan, con dirette su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, il mondo del ciclismo propone le gare della pista ai Mondiali di Shanghai e la seconda tappa dell’Eneco Tour, con un’offerta di visione gratuita su Rai Sport ed Eurosport. Un palinsesto televisivo ampio e articolato, che regala una giornata di sport intensa e coinvolgente per tutte le passioni.