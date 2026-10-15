Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre 2026: tennis, Mondiali di ciclismo ed Europa League

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi quella di oggi, 15 ottobre 2026, con una varietà di discipline che accendono l’entusiasmo degli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo. Sul fronte del calcio i riflettori sono puntati sulla UEFA Europa League e sulla UEFA Conference League con una valanga di partite distribuite su diversi canali Sky, TV8 e Sportitalia, mentre gli amanti del basket potranno seguire le sfide di Eurolega con Olimpia Milano e Fenerbahce in campo. Per gli appassionati di tennis, continuano gli incontri dei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Wuhan, con dirette su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, il mondo del ciclismo propone le gare della pista ai Mondiali di Shanghai e la seconda tappa dell’Eneco Tour, con un’offerta di visione gratuita su Rai Sport ed Eurosport. Un palinsesto televisivo ampio e articolato, che regala una giornata di sport intensa e coinvolgente per tutte le passioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.