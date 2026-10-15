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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 15 ottobre 2026: tennis, Mondiali di ciclismo ed Europa League

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane oggi 15 ottobre.

3 min di lettura

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi quella di oggi, 15 ottobre 2026, con una varietà di discipline che accendono l’entusiasmo degli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo. Sul fronte del calcio i riflettori sono puntati sulla UEFA Europa League e sulla UEFA Conference League con una valanga di partite distribuite su diversi canali Sky, TV8 e Sportitalia, mentre gli amanti del basket potranno seguire le sfide di Eurolega con Olimpia Milano e Fenerbahce in campo. Per gli appassionati di tennis, continuano gli incontri dei tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Wuhan, con dirette su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, il mondo del ciclismo propone le gare della pista ai Mondiali di Shanghai e la seconda tappa dell’Eneco Tour, con un’offerta di visione gratuita su Rai Sport ed Eurosport. Un palinsesto televisivo ampio e articolato, che regala una giornata di sport intensa e coinvolgente per tutte le passioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 19:45 Eurolega: Fenerbahce-Partizan Belgrado (Sky Sport Max, pay)
  • 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Dubai Basketball (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 00:00 Liga Profesional: Sarmiento-River Plate (Sportitalia)
  • 18:45 UEFA Europa League: Lione-Crystal Palace (Sky Sport Mix, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Salisburgo-Milan (Sky, Sky Sport 1, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Celje-Omonia Nicosia (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Sparta Praga-Lillestrom (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Lione-Crystal Palace (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Lech Poznan-Bayer Leverkusen (Sky, Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Torreense-Sunderland (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: Union Saint Gilloise-Real Sociedad (Sky, pay)
  • 18:45 UEFA Europa League: AZ Alkmaar-Hapoel Beer Sheva (Sky, pay)
  • 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena, pay)
  • 20:30 UEFA Europa League: Lione-Crystal Palace (Sky Sport Mix, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Benfica-Celtic (TV8, free)
  • 21:00 UEFA Europa League: Benfica-Celtic (Sky, Sky Sport Calcio, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: NEC-Levski Sofia (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Ferencvaros-Viktoria Plzen (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Hoffenheim-Besiktas (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Jagiellonia Bialystok-Ararat Armenia (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Rennes-OFI (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Bournemouth-Sturm Graz (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Marsiglia-Olympiacos (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Dinamo Zagabria-Anderlecht (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Juventus (Sky, Sky Sport 1, pay)
  • 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Juventus (Sky, pay)
  • 21:00 UEFA Conference League: Atalanta-Pafos (Sky, Sky Sport Arena, pay)
  • 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Mix, pay)

Ciclismo Femminile

  • 11:05 Eneco Tour - 2a tappa (Eurosport, free)

Ciclismo su pista

  • 10:40 Mondiali Shanghai 2026 - 2a giornata (Rai Sport, free)
  • 10:55 Mondiali Shanghai 2026 - 2a giornata (Eurosport 2, free)

Tennis

  • 05:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 06:00 WTA 1000 Wuhan - 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 08:30 ATP Masters 1000 Shanghai - 1^ Quarto Di Finale (Sky Sport 1, pay)
  • 12:00 ATP Masters 1000 Shanghai - 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport 1, pay)
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