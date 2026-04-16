Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 16 aprile 2026: Europa e Conference League, Musetti e Sonego a Barcellona

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi, dall'eurolega al ciclismo, passando per calcio e tennis.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi quella di oggi con una programmazione televisiva che accontenta tutti gli appassionati. Ci saranno solide emozioni per chi ama il calcio, con numerosi incontri validi per le prestigiose competizioni europee come la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, che vedranno impegnate squadre di alto livello come Fiorentina, Crystal Palace, Betis, Braga e molte altre. Per gli amanti del basket, in evidenza le sfide di Eurolega con due partite dalle 20:05, tra cui Olympiacos contro Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv contro Virtus Bologna, entrambe trasmesse su emittenti di primo piano.

Non mancano i fan del ciclismo, con la terza tappa dell’O Gran Camiño da seguire alle 15:30 su Eurosport, mentre la pallamano femminile vede l’importante incontro tra Italia e Olanda nelle qualificazioni agli Europei 2026. Anche il tennis è protagonista con una lunga programmazione dedicata agli ATP & WTA, iniziando dalle ore 11 su più canali Sky dedicati.

Interessante anche il nuoto con i Campionati Italiani Primaverili di Riccione che si svolgono a partire dalle 18:00 e sono trasmessi su Rai Sport in chiaro. Una giornata di grande sport, tra partite, corse e tornei internazionali, tutta da vivere comodamente davanti alla TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:05 Eurolega: Olympiacos – Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Eurolega: Olympiacos – Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 20:05 Eurolega: Maccabi Tel Aviv – Virtus Bologna (Sky Sport Max)

Calcio

18:45 UEFA Europa League: Celta Vigo – Friburgo (Sky, Sky Sport Calcio)

UEFA Europa League: Celta Vigo – Friburgo (Sky, Sky Sport Calcio) 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena)

Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena) 21:00 UEFA Conference League: Fiorentina – Crystal Palace (Sky, Sky Sport Arena)

UEFA Conference League: Fiorentina – Crystal Palace (Sky, Sky Sport Arena) 21:00 UEFA Europa League: Betis – Braga (Sky)

UEFA Europa League: Betis – Braga (Sky) 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest – Porto (Sky, TV8)

UEFA Europa League: Nottingham Forest – Porto (Sky, TV8) 21:00 UEFA Europa League: Aston Villa – Bologna (Sky, Sky Sport 1)

UEFA Europa League: Aston Villa – Bologna (Sky, Sky Sport 1) 21:00 UEFA Europa League (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15:30 O Gran Camiño, 3a tappa (Eurosport)

Nuoto

18:00 Campionati Italiani Primaverili Riccione 2026 (Rai Sport)

Pallamano Femminile

01:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia – Olanda (Sky Sport Mix)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

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