Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 16 ottobre: Eurolega di basket e Giro d'Olanda

Giornata ricca di appuntamenti sportivi per gli appassionati italiani, con una variegata offerta che spazia tra basket, ciclismo, pallamano femminile, basket femminile e tennis. Le emittenti italiane propongono numerosi eventi live, tra partite di campionati europei e tappe importanti di gare internazionali. Il ciclismo mette in scena la 2a tappa del Tour of Holland, visibile gratuitamente su Eurosport, mentre il basket offre ben tre partite tra Eurolega ed Eurocup, con squadre come Zalgiris Kaunas, EA7 Emporio Armani Milano, London Lions e Aquila Trento che si sfidano su canali pay come Sky Sport Basket e Sky Sport Arena. La pallamano femminile vede un importante incontro tra Olanda e Italia nelle qualificazioni agli Europei 2026, mentre il basket femminile presenta la partita tra Famila Schio e Sopron Basket in chiaro su Rai Sport. Il tennis è protagonista con numerosi match dei circuiti ATP & WTA distribuiti su diversi canali Sky Sport dedicati, con inizio fin dalle prime ore del mattino. Una giornata piena di emozioni e azione per tutti gli sportivi, con una offerta TV che accontenta qualunque preferenza.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 19:00 Eurolega – Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 21:15 Eurocup – London Lions-Aquila Trento (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurocup – London Lions-Aquila Trento (Sky Sport Arena)
Basket Femminile
- 20:00 Eurolega – Famila Schio-Sopron Basket (Rai Sport)
Ciclismo
- 14:00 Tour of Holland – 2a tappa (Eurosport)
Pallamano Femminile
- 19:30 Qualificazioni Europei 2026 – Olanda-Italia (Sky Sport Max)
Tennis
- 04:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Max, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.