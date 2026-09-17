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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 17 settembre 2026: Europa League, Italia-Slovenia di volley e Giro del Lussemburgo

La ricca offerta di eventi sportivi del 17 settembre spazia da calcio a ciclismo e pallavolo, con trasmissioni in chiaro e a pagamento.

3 min di lettura

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Redazione

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Oggi 17 settembre 2026, gli appassionati di calcio, ciclismo, pallavolo maschile e tennis potranno godersi una vasta gamma di eventi sportivi trasmessi in diretta da varie emittenti italiane. La giornata è particolarmente ricca di appuntamenti con il calcio, che propone numerose partite valide per la UEFA Europa League e il campionato di Serie C, trasmesse prevalentemente su Sky e suoi canali dedicati, oltre a qualche evento in chiaro come la partita Besiktas-Marsiglia su TV8 e la sfida Italia-Slovenia di pallavolo su Rai 2. Per gli amanti del ciclismo, due importanti corse, il Giro d’Abruzzo e il Giro del Lussemburgo, offrono la loro diretta su Rai Sport ed Eurosport in modalità gratuita. La pallavolo maschile, con i campionati Europei 2026, propone più incontri trasmessi sia su Rai Sport che su canali Sky dedicati. Infine il tennis si fa largo con l’ATP & WTA, coperto interamente da Sky Sport Tennis in modalità pay. Questa panoramica evidenzia una giornata sportiva molto varia e seguita, in grado di soddisfare tifosi di diverse discipline con un’ampia offerta sia in chiaro che a pagamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ciclismo

  • 13:35 Giro d'Abruzzo - 3a tappa. Oricola-San Benedetto dei Marsi (Eurosport, Rai Sport) [in chiaro]
  • 16:20 Giro del Lussemburgo - 2a tappa (Eurosport) [in chiaro]

Calcio

  • 18:30 Serie C - Desenzano-Lecco (Sky Sport Mix) [pay]
  • 18:30 Serie C - Cittadella-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio) [pay]
  • 18:45 UEFA Europa League - OFI-Hoffenheim (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Max) [pay]
  • 18:45 UEFA Europa League - Levski Sofia-Salisburgo (Sky, Sky Sport 1) [pay]
  • 18:45 UEFA Europa League - Levski Sofia-Salisburgo (Sky) [pay]
  • 18:45 UEFA Europa League - OFI-Hoffenheim (Sky Sport Max) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Real Sociedad-Bournemouth (Sky, Sky Sport Mix) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Real Sociedad-Bournemouth (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Juventus-NEC (Sky, Sky Sport 1) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Juventus-NEC (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Besiktas-Marsiglia (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Besiktas-Marsiglia (TV8) [in chiaro]
  • 21:00 UEFA Europa League - Celtic-Ferencvaros (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Lillestrom-Torreense (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Crystal Palace-Lech Poznan (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Viktoria Plzen-Union Saint Gilloise (Sky) [pay]
  • 21:00 UEFA Europa League - Besiktas-Marsiglia (Sky) [pay]
  • 21:00 Serie C - Union Brescia-Treviso (Sky Sport Calcio) [pay]
  • 21:00 Diretta Gol Europa League (Sky Sport Max) [pay]

Pallavolo maschile

  • 16:00 Europei 2026 - Slovacchia-Grecia (Rai Sport) [in chiaro]
  • 16:00 Europei 2026 - Slovacchia-Grecia (Sky Sport Arena) [pay]
  • 16:00 Europei 2026 - Slovacchia-Grecia (Sky Sport 1) [pay]
  • 21:00 Europei 2026 - Italia-Slovenia (Rai 2) [in chiaro]
  • 21:00 Europei 2026 - Italia-Slovenia (Sky Sport Arena) [pay]

Tennis

  • 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis) [pay]
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Suzuki

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