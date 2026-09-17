Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 17 settembre 2026: Europa League, Italia-Slovenia di volley e Giro del Lussemburgo

La ricca offerta di eventi sportivi del 17 settembre spazia da calcio a ciclismo e pallavolo, con trasmissioni in chiaro e a pagamento.

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Oggi 17 settembre 2026, gli appassionati di calcio, ciclismo, pallavolo maschile e tennis potranno godersi una vasta gamma di eventi sportivi trasmessi in diretta da varie emittenti italiane. La giornata è particolarmente ricca di appuntamenti con il calcio, che propone numerose partite valide per la UEFA Europa League e il campionato di Serie C, trasmesse prevalentemente su Sky e suoi canali dedicati, oltre a qualche evento in chiaro come la partita Besiktas-Marsiglia su TV8 e la sfida Italia-Slovenia di pallavolo su Rai 2. Per gli amanti del ciclismo, due importanti corse, il Giro d’Abruzzo e il Giro del Lussemburgo, offrono la loro diretta su Rai Sport ed Eurosport in modalità gratuita. La pallavolo maschile, con i campionati Europei 2026, propone più incontri trasmessi sia su Rai Sport che su canali Sky dedicati. Infine il tennis si fa largo con l’ATP & WTA, coperto interamente da Sky Sport Tennis in modalità pay. Questa panoramica evidenzia una giornata sportiva molto varia e seguita, in grado di soddisfare tifosi di diverse discipline con un’ampia offerta sia in chiaro che a pagamento.