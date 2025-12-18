Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 18 dicembre 2025: Napoli-Milan in Supercoppa, discesa in Val Gardena

Tutta la diretta degli eventi sportivi di oggi, dal calcio al tennis, passando per basket e sci alpino

Giornata ricca di appuntamenti sportivi da non perdere in tv, con una vasta offerta che abbraccia discipline diverse come il calcio, il tennis, il basket e lo sci alpino. Tra i match più attesi spicca la sfida di calcio della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, trasmessa sia in chiaro su Italia 1 che a pagamento su Mediaset Infinity. La giornata offre anche diversi incontri dei Next Gen ATP Finals di tennis, con partite trasmesse su canali pay come Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, per un poker di match in programma dall’ora di pranzo fino alla sera. Nel pomeriggio si potrà assistere alla discesa libera maschile di sci alpino dalla Val Gardena, visibile in chiaro su Rai 2. Per gli appassionati di basket, doppio appuntamento di Eurolega con Olimpia Milano e Panathinaikos, entrambi su Sky Sport, e persino una partita NBA tra Dallas e Detroit concentrata nelle ore più mattutine. La serata si chiude con un altro importante incontro di calcio dedicato alla diretta gol Europa e Conference League con Fiorentina impegnata contro Lausanne Sport su diversi canali Sky.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

02:30 NBA: Dallas-Detroit (Sky Sport Basket)

20:15 Eurolega: Panathinaikos Aktor-Hapoel IBI Tel Aviv (Sky Sport Arena)

20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Fenerbahce (Sky Sport Basket)

CALCIO

20:00 Supercoppa Italiana: Napoli-Milan (Italia 1 – pay=false)

20:00 Supercoppa Italiana: Napoli-Milan (Mediaset Infinity – pay=true)

14:00 Primavera 1: Juventus-Cesena (Sportitalia)

21:00 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Calcio)

21:00 UEFA Conference League: Lausanne Sport-Fiorentina (Sky, Sky Sport 1)

SCI ALPINO

11:45 Coppa del Mondo: Val Gardena. Discesa Libera M (Rai 2)

TENNIS

12:00 Next Gen ATP Finals, Singles Round Robin Match 1 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

13:30 Next Gen ATP Finals, Singles Round Robin Match 2 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

17:00 Next Gen ATP Finals, Singles Round Robin Match 3 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

18:30 Next Gen ATP Finals, Singles Round Robin Match 4 (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)

