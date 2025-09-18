Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 18 settembre 2025: Champions League, Mondiali atletica e Italia-Ucraina di volley

La giornata sportiva di oggi è ricchissima di appuntamenti da non perdere in TV, con una programmazione che spazia tra molteplici discipline. Tra gli sport protagonisti troviamo Calcio, con la UEFA Champions League che propone partite di alto livello come Manchester City-Napoli e Newcastle-Barcellona, visibili su diverse piattaforme Sky. Gli appassionati di Atletica Leggera potranno seguire la 6a giornata dei Mondiali di Tokyo 2025, trasmessi su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport, sia in sessione diurna che serale.
Ampio spazio anche al Tennis, con le competizioni ATP & WTA in onda prevalentemente su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e altri canali Sky dedicati, sempre in pay TV. I cultori del Ciclismo potranno invece seguire la seconda tappa del Giro di Slovacchia e del Giro del Lussemburgo su Eurosport 2.
Non mancano inoltre eventi di Calcio a 5 maschile, con la nazionale italiana in diretta su Rai Sport per le qualificazioni agli Europei 2026, e Pallavolo Maschile, con Italia-Ucraina dai Mondiali Filippine 2025 su Rai 2. Una giornata con un’offerta variegata e di qualità per gli amanti dello sport in TV.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 12:00 Mondiali Tokyo 2025 – 6a giornata (Sessione serale) (Eurosport, Rai Sport)
- 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 6a giornata (Sessione serale) (Rai 2)
Calcio
- 18:45 UEFA Champions League – Club Bruges-Monaco (Sky, Sky Sport Arena)
- 18:45 UEFA Champions League – Copenaghen-Bayer Leverkusen (Sky, Sky Sport Calcio)
- 18:45 UEFA Champions League – Diretta Gol 1a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
- 21:00 UEFA Champions League – Eintracht Francoforte-Galatasaray (Sky, Sky Sport Mix)
- 21:00 UEFA Champions League – Manchester City-Napoli (Sky, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio)
- 21:00 UEFA Champions League – Newcastle-Barcellona (Sky, Sky Sport Calcio)
- 21:00 UEFA Champions League – Sporting Lisbona-Kairat Almaty (Sky)
- 21:00 UEFA Champions League – Diretta Gol 1a giornata (Sky Sport Arena)
Calcio a 5 maschile
- 20:00 Qualificazioni Europei 2026 – Italia-Kazakistan (Rai Sport)
Ciclismo
- 13:00 Giro di Slovacchia – 2a tappa (Eurosport 2)
- 15:00 Giro del Lussemburgo – 2a tappa (Eurosport 2)
Pallavolo Maschile
- 15:30 Mondiali Filippine 2025 – Italia-Ucraina (Rai 2)
Tennis
- 05:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Sport Max)
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.