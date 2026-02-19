Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 19 febbraio: Sinner sfida Mensik, Eurolega e Olimpiadi

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi tra Olimpiadi, calcio, basket, tennis e atletica leggera.

Una intensa giornata di sport attende gli appassionati sulle principali emittenti italiane. Si parte con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, presenti in palinsesto su Rai 2, Rai Sport ed Eurosport, che offriranno una copertura continuativa e gratuita degli eventi più emozionanti della manifestazione olimpica invernale. Nel pomeriggio e in serata, il calcio catalizza l’attenzione con numerosi match di UEFA Europa League e UEFA Conference League, trasmessi prevalentemente su Sky e Sky Sport Mix, con alcune partite anche su TV8. I tifosi delle italiane, come Bologna e Fiorentina, avranno parecchie opportunità di seguire le proprie squadre in azione. Non mancano poi interessanti momenti di basket con sfide della Coppa Italia trasmesse su Sky Sport Basket e le emozioni del tennis con il torneo ATP & WTA visibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Infine, appassionati di atletica leggera potranno godersi la diretta del prestigioso World Athletics Indoor Tour Gold da Lievin su Sky Sport Arena. Una giornata ricca e variegata per tutti gli amanti dello sport dal vivo in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica leggera

20.30 World Athletics Indoor Tour Gold, Lievin (Sky Sport Arena)

Basket

18.00 Coppa Italia: Reyer Venezia-Derthona Basket (Sky Sport Basket)

Calcio

18.45 UEFA Europa League: Paok-Celta Vigo (Sky, Sky Sport Mix)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09.00 Diretta (Eurosport)

Tennis

11.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)

