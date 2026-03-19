Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 19 marzo: Roma-Bologna, Rakow-Fiorentina, tennis e volley

Tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane per una giornata ricca di emozioni.

La giornata sportiva di oggi propone un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, ciclismo, tennis e pallavolo femminile. Le partite targate UEFA Europa League e Conference League animano la serata calcistica con diverse gare che vedranno protagoniste squadre europee di rilievo come Roma, Porto, Aston Villa, Fiorentina e molte altre, alcune anche disponibili in chiaro. Non mancano i match di alta intensità della Eurolega di basket, con sfide interessanti tra Valencia e Barcellona, e Hapoel Tel Aviv contro Virtus Bologna, insieme alla classica sfida NBA tra Miami e Los Angeles Lakers alle prime ore del mattino.

Per gli amanti degli sport con la racchetta, la terza giornata del prestigioso torneo ATP & WTA 1000 di Miami assicura tennis di primo livello, con la copertura su più canali Sky dedicati. Nel ciclismo, il Grand Prix de Denain sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2, offrendo un appuntamento da non perdere per gli appassionati di corse su strada. Infine, la pallavolo femminile propone gare di Champions League di grande interesse tra Fenerbahce, Scandicci, Vakifbank Istanbul e Milano, con dettagliata copertura sulle emittenti Sky Sport. Una giornata dunque molto ricca per lo sport, con un’offerta capillare e diversificata per tutti i gusti e preferenze.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:00 NBA: Miami-L.A. Lakers (Sky Sport Basket)

NBA: Miami-L.A. Lakers (Sky Sport Basket) 18:00 Eurolega: Valencia-Barcellona (Sky Sport Mix)

Eurolega: Valencia-Barcellona (Sky Sport Mix) 20:05 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)

CICLISMO

14:00 Grand Prix de Denain (Eurosport 2, in chiaro)

CALCIO

18:45 UEFA Europa League: Friburgo-Genk (Sky, a pagamento)

UEFA Europa League: Friburgo-Genk (Sky, a pagamento) 18:45 UEFA Europa League: Midtjylland-Nottingham Forest (Sky, a pagamento)

UEFA Europa League: Midtjylland-Nottingham Forest (Sky, a pagamento) 18:45 UEFA Europa League: Olympique Lione-Celta Vigo (Sky, a pagamento)

UEFA Europa League: Olympique Lione-Celta Vigo (Sky, a pagamento) 18:45 UEFA Conference League: Rakow-Fiorentina (Sky Sport 1, a pagamento)

UEFA Conference League: Rakow-Fiorentina (Sky Sport 1, a pagamento) 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 UEFA Europa League: Roma-Bologna (Sky, Sky Sport 1, a pagamento)

UEFA Europa League: Roma-Bologna (Sky, Sky Sport 1, a pagamento) 21:00 UEFA Europa League: Porto-Stoccarda (Sky, Sky Sport Mix, a pagamento)

UEFA Europa League: Porto-Stoccarda (Sky, Sky Sport Mix, a pagamento) 21:00 UEFA Europa League: Real Betis-Panathinaikos (Sky, a pagamento)

UEFA Europa League: Real Betis-Panathinaikos (Sky, a pagamento) 21:00 UEFA Europa League: Aston Villa-Lille (Sky, Sky Sport Max, a pagamento)

UEFA Europa League: Aston Villa-Lille (Sky, Sky Sport Max, a pagamento) 21:00 UEFA Europa League: Aston Villa-Lille (TV8, in chiaro)

UEFA Europa League: Aston Villa-Lille (TV8, in chiaro) 21:00 UEFA Conference League: Rakow-Fiorentina (Sky, a pagamento)

UEFA Conference League: Rakow-Fiorentina (Sky, a pagamento) 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio, a pagamento)

PALLAVOLO FEMMINILE

15:00 CEV Champions League: Fenerbahce-Scandicci (Sky Sport Max, a pagamento)

CEV Champions League: Fenerbahce-Scandicci (Sky Sport Max, a pagamento) 18:00 CEV Champions League: Istanbul-Milano (Sky Sport Max, a pagamento)

TENNIS

16:00 ATP & WTA 1000 Miami – 3a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, a pagamento)