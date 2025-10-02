Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 2 ottobre 2025: c'è Roma-Lille, l'Olimpia torna in campo

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. Sono numerosi gli appuntamenti in diretta sulle principali emittenti italiane, da Eurosport a Sky, passando per Rai Sport e TV8, con eventi in chiaro e a pagamento. Tra le corse ciclistiche sono in programma la 5a tappa del Giro di Langkawi e la 3a tappa del Giro di Croazia, oltre alla cronometro a squadre miste degli Europei su strada 2025. Nel tennis, proseguono le sfide di ATP 1000 Shanghai e WTA 1000 Pechino con quarti di finale ricchi di inseguimenti. Il calcio offre un palinsesto fitto soprattutto grazie all’Europa League e alla Conference League con club importanti come Roma, Bologna, Feyenoord e Fiorentina. Da non perdere anche le sfide di Eurolega nel basket, con incontri di alto livello come Partizan vs Olimpia Milano e Real Madrid contro Olympiacos. La programmazione televisiva spazia da eventi in chiaro a dirette pay, garantendo a tutti la possibilità di seguire lo sport preferito nelle migliori condizioni.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:30 Eurolega: Partizan-Olimpia Milano (Sky Sport Basket, pay)
- 20:45 Eurolega: Real Madrid-Olympiacos (Sky Sport Max, pay)
CALCIO
- 18:45 Diretta Gol Europa League (Sky Sport Mix, pay)
- 18:45 UEFA Europa League: Roma-Lille (Sky, Sky Sport 1, pay)
- 18:45 UEFA Europa League: Bologna-Friburgo (Sky, Sky Sport Arena, pay)
- 18:45 UEFA Europa League: Fenerbahce-Nizza (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Midtjylland (Sky Sport Mix, pay)
- 21:00 UEFA Europa League: Feyenoord-Aston Villa (TV8, in chiaro; Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 UEFA Conference League: Fiorentina-Sigma Olomouc (Sky, Sky Sport 1, pay)
- 21:00 Diretta Gol Europa League (Sky Sport Arena, pay)
CICLISMO
- 07:15 Giro di Langkawi: 5a tappa (Eurosport, in chiaro)
- 14:00 Giro di Croazia: 3a tappa (Eurosport, in chiaro)
- 14:30 Europei su strada 2025: Cronometro a squadre miste (Rai Sport, in chiaro)
TENNIS
- 06:30 ATP 1000 Shanghai: 2a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena, pay)
- 09:00 WTA 1000 Pechino: 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, pay)
- 12:00 WTA 1000 Pechino: 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Max, pay)
- 12:15 ATP 1000 Shanghai: 2a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Arena, pay)
- 12:30 ATP 1000 Shanghai: 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.