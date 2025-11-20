Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 20 novembre: sorteggio playoff Mondiali ed Eurolega

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, con una serie di incontri di Eurolega in programma sulle principali emittenti sportive italiane. La competizione di massimo livello europeo continua a regalare spettacolo e sfide avvincenti, con protagoniste squadre di primo piano come Olimpia Milano, Efes e Barcellona. Sono previsti per oggi due orari di grande interesse: alle 18:30 e alle 20:30, momenti in cui i tifosi potranno godere delle partite trasmesse in diretta su canali pay-tv come Sky Sport Arena, Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Basket di qualità, dunque, con la presenza di squadre italiane e internazionali pronte a contendersi punti fondamentali nel corso della stagione di Eurolega. Un pomeriggio e una serata da non perdere per tutti gli appassionati di sport e competizioni europee.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 18:30 Efes-Barcellona (Eurolega) – Sky Sport Arena
  • 20:30 Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv (Eurolega) – Sky Sport Basket
  • 20:30 Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv (Eurolega) – Sky Sport 1

