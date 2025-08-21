Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 21 agosto 2025: Polissya-Fiorentina e Italia-Lettonia di basket

Scopri gli appuntamenti principali con ciclismo, basket, calcio e tennis in diretta oggi sui canali tv

Una ricca giornata di appuntamenti sportivi offre oggi agli appassionati un calendario variegato ed emozionante. Da mattina a notte, i riflettori sono puntati su discipline diverse come il ciclismo, il basket, il calcio e il tennis. La giornata si apre con la 2a tappa del Renewi Tour di ciclismo, disponibile in chiaro su Eurosport, mentre a partire dal pomeriggio si accendono i riflettori sulle partite di basket tra nazionali di primo livello come Italia contro Lettonia e Spagna contro Germania, entrambe visibili solo sulle piattaforme a pagamento Dazn e Sky Sport Basket. Nel calcio, impegnate nella UEFA Europa Conference League ci sono squadre come Polissya e Fiorentina, con una doppia offerta sia in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky Sport Calcio, mentre la serata si chiude con lo scontro Play-Off, visibile su Sky Sport 1. Il tennis propone diversi match di ATP e WTA, tutti in esclusiva pay per view sulle varie piattaforme Sky dedicate. Questa panoramica consentirà agli sportivi di seguire in diretta e comodamente da casa gli eventi più significativi del giorno, coprendo un ampio spettro di discipline e competizioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

15:30 Renewi Tour – 2a tappa (Eurosport, in chiaro)

Basket

19:15 Torneo Acropolis: Italia-Lettonia (Sky Sport Basket, pay)

Torneo Acropolis: Italia-Lettonia (Sky Sport Basket, pay) 21:00 Amichevole Internazionale: Spagna-Germania (Dazn, pay)

Calcio

20:00 UEFA Europa Conference League: Polissya-Fiorentina (Sky Sport Calcio, pay)

UEFA Europa Conference League: Polissya-Fiorentina (Sky Sport Calcio, pay) 20:00 UEFA Europa Conference League: Polissya-Fiorentina (TV8, in chiaro)

UEFA Europa Conference League: Polissya-Fiorentina (TV8, in chiaro) 21:00 UEFA Europa Conference League Play-Off: Play-Off (Sky Sport 1, pay)

Tennis

01:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA (Sky Sport 1, pay) 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Max, pay) 17:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA (Sky Sport 1, pay) 19:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

