Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 21 maggio: il Giro d'Italia e l'ATP Ginevra

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv oggi tra calcio, basket, ciclismo e tennis

La giornata di oggi 21 maggio offre una ricca selezione di appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati di sport. Le principali emittenti televisive trasmetteranno eventi di alto livello riguardanti molte discipline: dal calcio al basket, dal ciclismo al tennis. Gli amanti del calcio potranno seguire in diretta la partita Primavera 1 tra Roma e Bologna, senza dimenticare la diretta gol della Saudi League e la sfida di Bundesliga Wolfsburg-Paderborn, visibile però su canali pay per view. Il basket presenta due partite in Serie A e Serie A2, trasmesse da Rai Sport e Cielo. Tra le grandi emozioni del ciclismo spicca la 12a tappa del Giro d’Italia, seguita su Eurosport, Rai Sport e Rai 2, con dirette disponibili anche in chiaro. Il tennis invece è protagonista con le gare dell’ATP & WTA, ma tutte le trasmissioni sono a pagamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1. Una giornata ricca e intensa per vivere da vicino lo sport, con opzioni per tutti i gusti e le preferenze, sia gratuite che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:45 Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport)

Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport) 20:45 Serie A: UNA Hotels Reggio Emilia-EA7 Emporio Armani Milano (Cielo)

CALCIO

12:45 Primavera 1: Roma-Bologna (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Bologna (Sportitalia) 20:00 Saudi League: Diretta gol (Sportitalia)

Saudi League: Diretta gol (Sportitalia) 20:30 Bundesliga: Wolfsburg-Paderborn (Sky Sport Calcio, pay)

CICLISMO

12:45 Giro d’Italia – 12a tappa: Imperia-Novi Ligure (Eurosport)

Giro d’Italia – 12a tappa: Imperia-Novi Ligure (Eurosport) 13:05 Giro d’Italia – 12a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 12a tappa: Prima Diretta (Rai Sport) 14:05 Giro d’Italia – 12a tappa: Imperia-Novi Ligure (Rai 2)

TENNIS

10:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 10:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

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