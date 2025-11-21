Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 21 novembre 2025: Davis con Italia-Belgio, Eurolega e anticipi di B e C

Virgilio Sport
Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e tennis quella di oggi, giovedì 21 novembre 2025. Le reti italiane offrono una vasta scelta di eventi sportivi in diretta, che vanno dalle competizioni nazionali alle manifestazioni internazionali, con particolare attenzione alla Coppa Davis nel tennis e ai vari campionati di calcio europei e nazionali. Gli amanti del calcio potranno seguire incontri di prestigio come la Serie B con la sfida Catanzaro-Pescara o la Bundesliga e Ligue 1, mentre per i tifosi di basket spazio alle sfide di Eurolega e Serie A2. Non manca inoltre la Coppa del Mondo U17 nel calcio, con la partita Italia-Burkina Faso, e una doppia proposta dai canali Rai per la semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 20:15 Eurolega: Olympiacos-Paris (Sky Sport Max, pay)
  • 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport 1, pay)
  • 20:45 Serie A2: Verona-Bergamo (Rai Sport, free)

Calcio

  • 14:30 Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: Italia-Burkina Faso (Rai Sport, free)
  • 18:30 Saudi League: Al Ahli-Al Qadsiah (Sportitalia, free)
  • 18:30 Bundesliga 2: Hertha-Eintracht Braunschweig (Sky Sport Calcio, pay)
  • 20:30 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara (Dazn, pay)
  • 20:30 Bundesliga: Mainz-Hoffenheim (Sky Sport Mix, pay)
  • 20:30 Serie C: Audace Cerignola-Crotone (Sky Sport Arena, pay)
  • 20:45 Ligue 1: OGC Nizza-Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio, pay)

Tennis

  • 18:10 Coppa Davis 2025 – Semifinali: Italia-Belgio (Rai 1, free)
  • 16:00 Coppa Davis 2025 – Semifinali: Italia-Belgio (Rai 1, free)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

