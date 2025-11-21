Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 21 novembre 2025: Davis con Italia-Belgio, Eurolega e anticipi di B e C

Tutti gli eventi di calcio, tennis e basket in diretta sulle principali emittenti italiane

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e tennis quella di oggi, giovedì 21 novembre 2025. Le reti italiane offrono una vasta scelta di eventi sportivi in diretta, che vanno dalle competizioni nazionali alle manifestazioni internazionali, con particolare attenzione alla Coppa Davis nel tennis e ai vari campionati di calcio europei e nazionali. Gli amanti del calcio potranno seguire incontri di prestigio come la Serie B con la sfida Catanzaro-Pescara o la Bundesliga e Ligue 1, mentre per i tifosi di basket spazio alle sfide di Eurolega e Serie A2. Non manca inoltre la Coppa del Mondo U17 nel calcio, con la partita Italia-Burkina Faso, e una doppia proposta dai canali Rai per la semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:15 Eurolega: Olympiacos-Paris (Sky Sport Max, pay)

Eurolega: Olympiacos-Paris (Sky Sport Max, pay) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport 1, pay)

Eurolega: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A2: Verona-Bergamo (Rai Sport, free)

Calcio

14:30 Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: Italia-Burkina Faso (Rai Sport, free)

Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: Italia-Burkina Faso (Rai Sport, free) 18:30 Saudi League: Al Ahli-Al Qadsiah (Sportitalia, free)

Saudi League: Al Ahli-Al Qadsiah (Sportitalia, free) 18:30 Bundesliga 2: Hertha-Eintracht Braunschweig (Sky Sport Calcio, pay)

Bundesliga 2: Hertha-Eintracht Braunschweig (Sky Sport Calcio, pay) 20:30 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara (Dazn, pay)

Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara (Dazn, pay) 20:30 Bundesliga: Mainz-Hoffenheim (Sky Sport Mix, pay)

Bundesliga: Mainz-Hoffenheim (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Serie C: Audace Cerignola-Crotone (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Audace Cerignola-Crotone (Sky Sport Arena, pay) 20:45 Ligue 1: OGC Nizza-Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio, pay)

Tennis

18:10 Coppa Davis 2025 – Semifinali: Italia-Belgio (Rai 1, free)

Coppa Davis 2025 – Semifinali: Italia-Belgio (Rai 1, free) 16:00 Coppa Davis 2025 – Semifinali: Italia-Belgio (Rai 1, free)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp