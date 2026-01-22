Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 22 gennaio 2026: Sinner, Europa League ed Eurolega

Scopri i principali eventi di tennis, calcio e basket in diretta sulle emittenti italiane oggi

La giornata sportiva di oggi presenta un palinsesto ricco e variegato dedicato agli appassionati di tennis, calcio, basket e basket femminile, con la possibilità di seguire numerosi eventi sia in chiaro che a pagamento sulle principali emittenti italiane. Oggi il tennis si focalizza esclusivamente sugli incontri del prestigioso Australian Open, visibili su Eurosport ed Eurosport 2, che offrono una copertura non stop in chiaro di uno dei tornei più attesi dell’anno. Nel calcio domina la scena la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League, con match di altissimo livello tra squadre europee note con dirette spalmate su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Sport Max, e anche su TV8 in chiaro per alcune partite selezionate. Oltre alla massima competizione europea, spazio anche alle giovani promesse nella Primavera 1 con Verona-Cagliari e Torino-Roma trasmesse su Sportitalia. Nel basket, protagoniste le gare di Eurolega con Olimpia Milano e Real Madrid sotto le luci di Sky Sport Basket e Sky Sport Arena, mentre per il basket femminile Venezia e Fenerbahce si sfidano con la diretta su Rai Sport. Da segnalare anche l’appassionante partita di calcio a 5 femminile di Coppa Italia Serie A Futsal con Napoli Women contro Juventus su Sky Sport Calcio. La programmazione offre dunque un ventaglio ampio ed equilibrato di eventi sportivi adatti a tutti i gusti e appassionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Zalgiris (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Olimpia Milano-Zalgiris (Sky Sport Basket, pay) 20:45 Eurolega: Real Madrid-Monaco (Sky Sport Arena, pay)

Basket Femminile

19:30 Eurolega: Venezia-Fenerbahce (Rai Sport, free)

Calcio

10:30 Primavera 1: Verona-Cagliari (Sportitalia, free)

Primavera 1: Verona-Cagliari (Sportitalia, free) 14:00 Primavera 1: Torino-Roma (Sportitalia, free)

Primavera 1: Torino-Roma (Sportitalia, free) 18:00 Coppa Italia Serie A Futsal (Calcio a 5 Femminile): Napoli Women-Juventus (Sky Sport Calcio, pay)

Coppa Italia Serie A Futsal (Calcio a 5 Femminile): Napoli Women-Juventus (Sky Sport Calcio, pay) 18:45 UEFA Europa League: Bologna-Celtic (Sky Sport 1, pay)

UEFA Europa League: Bologna-Celtic (Sky Sport 1, pay) 18:45 UEFA Europa League: Bologna-Celtic (Sky, pay, round 7)

UEFA Europa League: Bologna-Celtic (Sky, pay, round 7) 18:45 UEFA Europa League: Fenerbahce-Aston Villa (Sky Sport Max, pay)

UEFA Europa League: Fenerbahce-Aston Villa (Sky Sport Max, pay) 18:45 UEFA Europa League: Young Boys-Lione (Sky Sport Mix, pay)

UEFA Europa League: Young Boys-Lione (Sky Sport Mix, pay) 21:00 UEFA Europa League: Braga-Nottingham Forest (Sky Sport Max, pay)

UEFA Europa League: Braga-Nottingham Forest (Sky Sport Max, pay) 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Lille (Sky Sport Mix, pay)

UEFA Europa League: Celta Vigo-Lille (Sky Sport Mix, pay) 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Lille (TV8, free)

UEFA Europa League: Celta Vigo-Lille (TV8, free) 21:00 UEFA Europa League: Diretta Gol UEL (Sky Sport Calcio, pay)

UEFA Europa League: Diretta Gol UEL (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 UEFA Europa League: Roma-Stoccarda (Sky Sport 1, pay)

UEFA Europa League: Roma-Stoccarda (Sky Sport 1, pay) 21:00 UEFA Europa League: Roma-Stoccarda (Sky, pay, round 7)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free) 04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free) 06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free) 08:30 Australian Open (Eurosport, free)

Australian Open (Eurosport, free) 09:00 Australian Open (Eurosport 2, free)

Australian Open (Eurosport 2, free) 11:00 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2, free)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp