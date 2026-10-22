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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 22 ottobre: Juve, Milan, Atalanta, Eurolega e il tennis

Europa e Conference League protagoniste: in campo Milan, Juventus e Atalanta, con Eurolega, NBA e tennis.

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Redazione

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La giornata sportiva di giovedì 22 ottobre propone un programma ricco di appuntamenti, dal mattino fino alla serata. Per il basket si comincia all’una con Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, gara NBA in diretta su Sky Sport Basket; in serata spazio all’Eurolega con Olimpia Milano-Barcellona e al derby di Belgrado Partizan-Stella Rossa. Il calcio occupa gran parte del palinsesto: tra Europa League e Conference League sono numerose le partite in programma, con Juventus-Rennes alle 18.45 e Bournemouth-Milan alle 21.00.

Riflettori anche su Celtic-Celta Vigo, Besiktas-Crystal Palace e Ajax-Atalanta, oltre alla Diretta Gol. Alle 16.30 si gioca Kairat Almaty-Panathinaikos. Per la pallamano, l’Italia affronta la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Gli appassionati di tennis possono seguire la programmazione ATP e WTA già dalle prime ore del mattino, con appuntamenti alle 4.00, alle 6.00 e alle 8.30. Di seguito il dettaglio degli eventi, con gli orari e le emittenti indicati in palinsesto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 1.00 NBA: Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers (Sky Sport Basket)
  • 20.30 Eurolega: Olimpia Milano-Barcellona (Sky Sport Basket)
  • 20.45 Eurolega: Partizan-Stella Rossa (Sky Sport Max)

CALCIO

  • 16.30 UEFA Conference League: Kairat Almaty-Panathinaikos (Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Europa League: Lech Poznan-Sunderland (Sky Sport Mix, Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: OFI-Bayer Leverkusen (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Europa League: Ferencvaros-Torreense (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Ararat Armenia-AZ Alkmaar (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Sturm Graz-Marsiglia (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Union Saint Gilloise-Hapoel Beer Sheva (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Dinamo Zagabria-NEC (Sky)
  • 18.45 UEFA Europa League: Juventus-Rennes (Sky, Sky Sport 1)
  • 18.45 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena)
  • 21.00 UEFA Europa League: Celtic-Celta Vigo (Sky Sport Mix, Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Olympiacos-Sparta Praga (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Omonia Nicosia-Benfica (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Hoffenheim-Lione (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Besiktas-Crystal Palace (Sky, Sky Sport Calcio)
  • 21.00 UEFA Europa League: Jagiellonia Bialystok-Anderlecht (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Celje-Salisburgo (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Lillestrom-Real Sociedad (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Viktoria Plzen-Levski Sofia (Sky)
  • 21.00 UEFA Europa League: Bournemouth-Milan (Sky, Sky Sport 1)
  • 21.00 UEFA Conference League: Ajax-Atalanta (Sky, Sky Sport Arena)

PALLAMANO MASCHILE

  • 18.00 Qualificazioni Mondiali 2027: Bulgaria-Italia (Sky Sport Max)

TENNIS

  • 4.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 8.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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