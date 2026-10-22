Europa e Conference League protagoniste: in campo Milan, Juventus e Atalanta, con Eurolega, NBA e tennis.

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La giornata sportiva di giovedì 22 ottobre propone un programma ricco di appuntamenti, dal mattino fino alla serata. Per il basket si comincia all’una con Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, gara NBA in diretta su Sky Sport Basket; in serata spazio all’Eurolega con Olimpia Milano-Barcellona e al derby di Belgrado Partizan-Stella Rossa. Il calcio occupa gran parte del palinsesto: tra Europa League e Conference League sono numerose le partite in programma, con Juventus-Rennes alle 18.45 e Bournemouth-Milan alle 21.00.

Riflettori anche su Celtic-Celta Vigo, Besiktas-Crystal Palace e Ajax-Atalanta, oltre alla Diretta Gol. Alle 16.30 si gioca Kairat Almaty-Panathinaikos. Per la pallamano, l’Italia affronta la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Gli appassionati di tennis possono seguire la programmazione ATP e WTA già dalle prime ore del mattino, con appuntamenti alle 4.00, alle 6.00 e alle 8.30. Di seguito il dettaglio degli eventi, con gli orari e le emittenti indicati in palinsesto.