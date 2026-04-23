Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 23 aprile: tennis, ciclismo, basket e non solo

Tanti sport in diretta tv oggi, dal tennis al calcio passando per ciclismo e beach soccer

Una ricca giornata di grande sport ci attende oggi sui principali canali televisivi italiani, con una varietà di discipline in grado di soddisfare gli appassionati di ogni età e preferenza. Il calcio apre le sue dirette con un incontro notturno della Liga Profesional tra Defensa y Justicia e Boca Juniors su Sportitalia, mentre la serata si anima con la sfida di Coppa di Germania tra Stoccarda e Friburgo, trasmessa da Sky Sport Calcio e Sky Sport 1 a pagamento. Gli amanti del tennis potranno invece seguire la 3a giornata del torneo ATP & WTA 1000 di Madrid: la programmazione è diffusa in contemporanea su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, tutti a pagamento.

Grande attenzione anche per il ciclismo, con la 4a tappa del Tour of the Alps da Arco a Trento seguita in diretta su Rai Sport ed Eurosport 2. Il beach soccer maschile vede l’Italia impegnata in casa contro il Belgio nella competizione Euro U20 2026, visibile gratuitamente su Rai Sport. Infine, la serata offre un incontro della finale Scudetto di basket femminile di Serie A1 tra Venezia e Schio, anch’esso in chiaro su Rai Sport. Questa varietà di eventi garantisce una programmazione davvero completa per gli appassionati di sport in televisione oggi.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Beach Soccer Maschile

18:00 Euro U20 2026: Italia-Belgio (Rai Sport, gratuito)

Basket Femminile

20:15 Serie A1: Venezia-Schio (Rai Sport, gratuito)

Calcio

01:00 Liga Profesional: Defensa y Justicia-Boca Juniors (Sportitalia, gratuito)

Liga Profesional: Defensa y Justicia-Boca Juniors (Sportitalia, gratuito) 20:45 Coppa di Germania: Stoccarda-Friburgo (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Coppa di Germania: Stoccarda-Friburgo (Sky Sport Calcio, a pagamento) 20:45 Coppa di Germania: Stoccarda-Friburgo (Sky Sport 1, a pagamento)

Ciclismo

13:25 Tour of the Alps – 4a tappa: Arco-Trento (Rai Sport, gratuito)

Tour of the Alps – 4a tappa: Arco-Trento (Rai Sport, gratuito) 13:35 Tour of the Alps – 4a tappa: Arco-Trento (Eurosport 2, gratuito)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 3a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Madrid – 3a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 3a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Madrid – 3a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 3a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)