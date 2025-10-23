Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 23 ottobre 2025: Sinner-Cobolli, Europa League e Conference

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, con protagonisti assoluti calcio, basket e tennis, pronti ad intrattenere gli appassionati dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. In particolare, per il calcio si segnalano importanti appuntamenti della UEFA Europa League e Conference League, con squadre di rilievo come Nottingham Forest, Porto, Roma, Fiorentina e Bologna, visibili sia sulle reti gratuite sia sulle piattaforme a pagamento. Il basket domina con incontri dell’NBA e dell’Eurolega, che coinvolgono formazioni prestigiose quali Golden State, Denver, Barcellona e Olimpia Milano, trasmessi principalmente sui canali Sky. Per gli amanti del tennis, la copertura si concentra sul circuito ATP & WTA con diversi appuntamenti sparsi durante la giornata, distribuiti tra Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1, tra cui spicca il derby Sinner-Cobolli a Cincinnati.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Indiana-Oklahoma City (Sky Sport 1, Sky Sport Basket)
- 04:00 NBA: Golden State-Denver (Sky Sport 1, Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Valencia (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Barcellona-Zalgiris Kaunas (Sky Sport Max)
Calcio
- 18:45 UEFA Europa League: FCSB-Bologna (Sky, Sky Sport 1)
- 18:45 UEFA Conference League: Rapid Vienna-Fiorentina (Sky, Sky Sport Calcio)
- 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Arena)
- 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Porto (TV8, Sky Sport Arena)
- 21:00 UEFA Europa League: Roma-Viktoria Plzen (Sky, Sky Sport 1)
- 21:00 Diretta Gol UEFA Europa e Conference League (Sky Sport Calcio)
Tennis
- 03:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)
- 06:30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
- 13:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.