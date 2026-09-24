Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 24 settembre 2026: Nations League, Eurolega, tennis e ciclismo

Tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi ci attende oggi, giovedì 24 settembre 2026, con una vasta offerta su diverse emittenti televisive italiane, sia in chiaro sia a pagamento. Oltre al tennis mattutino con i principali tornei ATP & WTA, protagonisti su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, la giornata propone intense sfide di ciclismo con le gare dei Mondiali su strada di Montreal 2026 e la CRO Race, visibili in diretta su Eurosport e Rai Sport.

Nel pomeriggio e in prima serata, il basket dell’Eurolega scende in campo con due incontri di alto livello, con Dubai Basketball e Real Madrid protagoniste, trasmessi principalmente su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Grande attesa, inoltre, per il calcio, con la UEFA Nations League in evidenza: Andorra-Malta si disputa alle 18:00, mentre la serata si chiuderà con Olanda-Germania, visibile su TV8 e Sky Sport in diverse versioni. Gli appassionati di sport avranno quindi la possibilità di seguire una vasta gamma di competizioni di alto livello, con opzioni per chi preferisce sia la visione in chiaro che quella pay TV.