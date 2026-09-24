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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 24 settembre 2026: Nations League, Eurolega, tennis e ciclismo

Tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi ci attende oggi, giovedì 24 settembre 2026, con una vasta offerta su diverse emittenti televisive italiane, sia in chiaro sia a pagamento. Oltre al tennis mattutino con i principali tornei ATP & WTA, protagonisti su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, la giornata propone intense sfide di ciclismo con le gare dei Mondiali su strada di Montreal 2026 e la CRO Race, visibili in diretta su Eurosport e Rai Sport.

Nel pomeriggio e in prima serata, il basket dell’Eurolega scende in campo con due incontri di alto livello, con Dubai Basketball e Real Madrid protagoniste, trasmessi principalmente su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Grande attesa, inoltre, per il calcio, con la UEFA Nations League in evidenza: Andorra-Malta si disputa alle 18:00, mentre la serata si chiuderà con Olanda-Germania, visibile su TV8 e Sky Sport in diverse versioni. Gli appassionati di sport avranno quindi la possibilità di seguire una vasta gamma di competizioni di alto livello, con opzioni per chi preferisce sia la visione in chiaro che quella pay TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 18:00 Eurolega - Dubai Basketball vs Real Madrid (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
  • 20:30 Eurolega - Baskonia Vitoria Gasteiz vs Olympiacos (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 18:00 UEFA Nations League - Andorra vs Malta (Sky Sport Calcio - pay)
  • 20:45 Diretta Gol UEFA Nations League (Sky Sport Calcio - pay)
  • 20:45 UEFA Nations League - Olanda vs Germania (TV8, Sky Sport 1 - pay, Sky Sport 1)

Ciclismo

  • 13:00 CRO Race - 3a tappa (Eurosport)
  • 16:00 Mondiali su strada Montreal 2026 - Prova in linea U23 Donne (Eurosport)
  • 16:55 Mondiali su strada Montreal 2026 - Prova in linea U23 Donne (Rai Sport)
  • 19:25 Mondiali su strada Montreal 2026 - Prova in linea Juniores Uomini (Eurosport, Rai Sport)

Tennis

  • 05:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis - pay)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis - pay)
  • 07:00 ATP & WTA (Sky Sport 1 - pay)
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