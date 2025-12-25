Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 25 dicembre 2025: Nba in primo piano, c'è anche Lakers-Rockets

Il palinsesto sportivo di oggi 25 dicembre offre una ricca programmazione dedicata esclusivamente al basket, con un focus particolare sulla NBA. Gli appassionati potranno seguire le sfide emozionanti tra alcune delle squadre più famose e competitive della lega americana, con partite distribuite durante tutta la giornata. Da New York a Denver, passando per Golden State e Oklahoma City, la giornata si apre con un anticipo notturno e prosegue fino a tarda serata con incontri di alto livello. È un giorno all’insegna del basket per gli abbonati Sky, che potranno scegliere tra due canali dedicati, ovvero Sky Sport Basket e Sky Sport 1, per godersi le partite in diretta e senza interruzioni. Grazie a questo palinsesto, tutti gli amanti dello sport su canestro avranno l’opportunità di seguire i propri team preferiti all’azione, vivendo appieno la magia del campionato più seguito al mondo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 02.00 NBA, L.A. Lakers-Houston Rockets (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 04.30 NBA, Denver-Minnesota (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 18.00 NBA, New York-Cleveland (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20.30 NBA, Oklahoma City-San Antonio (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 23.00 NBA, Golden State-Dallas (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.