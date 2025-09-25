Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 25 settembre 2025: Coppa Italia e Aston Villa-Bologna in Europa League

Scopri i principali eventi di calcio, ciclismo femminile e tennis in diretta sulle emittenti italiane.

La giornata sportiva di oggi si presenta ricchissima di appuntamenti per gli appassionati di calcio, ciclismo femminile e tennis. Da mattina a sera numerosi eventi saranno trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane, con partite clou, competizioni nazionali e internazionali e gare di grande prestigio. Nel calcio spiccano in particolare le sfide della Coppa Italia e della UEFA Europa League, con Torino-Pisa, Genoa-Empoli, e Aston Villa-Bologna tra le più attese, alcune visibili anche in chiaro su Italia 1 e TV8. La Serie C offre diversi incontri interessanti con diverse partite diffuse sui canali Sky Sport Mix, Max e Calcio. Sul fronte del ciclismo femminile, spazio ai Mondiali su strada Kigali 2025, con la prova in linea e la cronometro Under 23 trasmesse da Rai Sport ed Eurosport in chiaro. Per gli amanti del tennis scattano invece le dirette dai tornei ATP & WTA, con trasmissioni continue su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1, sempre a pagamento. Insomma, una giornata da non perdere per chi vuole seguire dal vivo le emozioni dello sport su più fronti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:30 Coppa Italia: Genoa-Empoli (Mediaset Infinity – pay, Italia 1 – free)

Coppa Italia: Genoa-Empoli (Mediaset Infinity – pay, Italia 1 – free) 18:30 Serie C: Giana Erminio-Virtus Verona (Sky Sport Mix – pay)

Serie C: Giana Erminio-Virtus Verona (Sky Sport Mix – pay) 18:30 Serie C: Cittadella-Lumezzane (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Cittadella-Lumezzane (Sky Sport Calcio – pay) 18:30 Serie C: Arzignano V.-Alcione Milano (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Arzignano V.-Alcione Milano (Sky Sport Max – pay) 18:45 UEFA Europa League: Lille-Brann (Sky Sport 1 – pay)

UEFA Europa League: Lille-Brann (Sky Sport 1 – pay) 18:45 UEFA Europa League: Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest (Sky Sport Arena – pay)

UEFA Europa League: Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest (Sky Sport Arena – pay) 20:45 Serie C: Dolomiti Bellunesi-L.R. Vicenza (Sky Sport Mix – pay)

Serie C: Dolomiti Bellunesi-L.R. Vicenza (Sky Sport Mix – pay) 20:45 Serie C: Inter U23-Triestina (Sky Sport Calcio – pay)

Serie C: Inter U23-Triestina (Sky Sport Calcio – pay) 20:45 Serie C: Union Brescia-Novara (Sky Sport Max – pay)

Serie C: Union Brescia-Novara (Sky Sport Max – pay) 21:00 Coppa Italia: Torino-Pisa (Mediaset Infinity – pay, Italia 1 – free)

Coppa Italia: Torino-Pisa (Mediaset Infinity – pay, Italia 1 – free) 21:00 UEFA Europa League: Aston Villa-Bologna (Sky – pay, Sky Sport 1 – pay)

UEFA Europa League: Aston Villa-Bologna (Sky – pay, Sky Sport 1 – pay) 21:00 UEFA Europa League: Salisburgo-Porto (TV8 – free)

UEFA Europa League: Salisburgo-Porto (TV8 – free) 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Arena – pay)

Ciclismo Femminile

12:55 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova in linea (U23) (Eurosport – free)

Mondiali su strada Kigali 2025, Prova in linea (U23) (Eurosport – free) 13:00 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Rai Sport – free)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay, Sky Sport Mix – pay, Sky Sport Max – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay, Sky Sport Mix – pay, Sky Sport Max – pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay, Sky Sport Mix – pay, Sky Sport Max – pay, Sky Sport 1 – pay)

