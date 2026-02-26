Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 26 febbraio 2026: Europa League, Conference, basket e tennis

La giornata sportiva di oggi è ricca e variegata con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo. Il calcio sarà protagonista su molteplici canali con numerosi incontri della UEFA Europa League, dove squadre come Stella Rossa, Lille, Bologna, Nottingham Forest e molte altre si sfidano per la gloria europea. Da segnalare anche la UEFA Conference League con la partita Fiorentina-Jagiellonia e l’appuntamento con la Diretta Gol Europa e Conference League che assicura un’emozionante copertura in tempo reale delle reti più importanti.
Tra gli altri sport, il basket accende i televisori con le partite di Eurolega, mettendo di fronte formazione italiane e internazionali come Olimpia Milano e Baskonia. Per gli amanti delle due ruote, il ciclismo propone la 2a tappa del Giro di Sardegna, vista in chiaro su Rai Sport. Infine, il tennis è presente con la programmazione delle gare ATP & WTA, trasmesse su Sky Sport, perfette per gli appassionati del circuito maschile e femminile. Un palinsesto completo che accontenta ogni tifoso e spettatore, disponibile su reti pay e free.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:05 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Baskonia-Valencia (Sky Sport Max)
Calcio
- 18:45 UEFA Europa League: Stella Rossa-Lille (Sky)
- 18:45 UEFA Europa League: Viktoria Plzen-Panathinaikos (Sky)
- 18:45 UEFA Europa League: Ferencvaros-Ludogorets (Sky)
- 18:45 UEFA Europa League: Stoccarda-Celtic (Sky)
- 18:45 UEFA Europa League: Fiorentina-Jagiellonia (Sky Sport 1)
- 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio)
- 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Paok (Sky)
- 21:00 UEFA Europa League: Genk-Dinamo Zagabria (Sky)
- 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (Sky Sport Arena)
- 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (TV8)
- 21:00 UEFA Europa League: Bologna-Brann (Sky Sport 1)
Ciclismo
- 13:40 Giro di Sardegna: 2a tappa. Oristano-Carbonia (Rai Sport, gratuito)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.