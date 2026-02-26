Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 26 febbraio 2026: Europa League, Conference, basket e tennis

Scopri gli eventi sportivi in diretta TV di oggi tra calcio, basket, tennis e ciclismo

La giornata sportiva di oggi è ricca e variegata con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, tennis e ciclismo. Il calcio sarà protagonista su molteplici canali con numerosi incontri della UEFA Europa League, dove squadre come Stella Rossa, Lille, Bologna, Nottingham Forest e molte altre si sfidano per la gloria europea. Da segnalare anche la UEFA Conference League con la partita Fiorentina-Jagiellonia e l’appuntamento con la Diretta Gol Europa e Conference League che assicura un’emozionante copertura in tempo reale delle reti più importanti.

Tra gli altri sport, il basket accende i televisori con le partite di Eurolega, mettendo di fronte formazione italiane e internazionali come Olimpia Milano e Baskonia. Per gli amanti delle due ruote, il ciclismo propone la 2a tappa del Giro di Sardegna, vista in chiaro su Rai Sport. Infine, il tennis è presente con la programmazione delle gare ATP & WTA, trasmesse su Sky Sport, perfette per gli appassionati del circuito maschile e femminile. Un palinsesto completo che accontenta ogni tifoso e spettatore, disponibile su reti pay e free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:05 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 20:30 Eurolega: Baskonia-Valencia (Sky Sport Max)

Calcio

18:45 UEFA Europa League: Stella Rossa-Lille (Sky)

UEFA Europa League: Stella Rossa-Lille (Sky) 18:45 UEFA Europa League: Viktoria Plzen-Panathinaikos (Sky)

UEFA Europa League: Viktoria Plzen-Panathinaikos (Sky) 18:45 UEFA Europa League: Ferencvaros-Ludogorets (Sky)

UEFA Europa League: Ferencvaros-Ludogorets (Sky) 18:45 UEFA Europa League: Stoccarda-Celtic (Sky)

UEFA Europa League: Stoccarda-Celtic (Sky) 18:45 UEFA Europa League: Ferencvaros-Ludogorets (Sky Sport Mix)

UEFA Europa League: Ferencvaros-Ludogorets (Sky Sport Mix) 18:45 UEFA Europa League: Fiorentina-Jagiellonia (Sky Sport 1)

UEFA Europa League: Fiorentina-Jagiellonia (Sky Sport 1) 18:45 UEFA Europa League: Fiorentina-Jagiellonia (Sky)

UEFA Europa League: Fiorentina-Jagiellonia (Sky) 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio)

Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio) 21:00 UEFA Europa League: Celta Vigo-Paok (Sky)

UEFA Europa League: Celta Vigo-Paok (Sky) 21:00 UEFA Europa League: Genk-Dinamo Zagabria (Sky)

UEFA Europa League: Genk-Dinamo Zagabria (Sky) 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (Sky Sport Arena)

UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (Sky Sport Arena) 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (Sky)

UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (Sky) 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (TV8)

UEFA Europa League: Nottingham Forest-Fenerbahce (TV8) 21:00 UEFA Europa League: Bologna-Brann (Sky Sport 1)

UEFA Europa League: Bologna-Brann (Sky Sport 1) 21:00 UEFA Europa League: Bologna-Brann (Sky)

UEFA Europa League: Bologna-Brann (Sky) 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

13:40 Giro di Sardegna: 2a tappa. Oristano-Carbonia (Rai Sport, gratuito)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)

ATP & WTA (Sky Sport Mix) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)